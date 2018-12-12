İsmail Demir: Pakistan'a ATAK ihracatı için görüşülecek

Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından ilk kez düzenlenen Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, müjdeyi duyurdu.

PAKİSTAN'A ATAK İHRACATI

Gelecek hafta pazartesi günü Pakistan'a ATAK ihracatı ile ilgili son adımı atmak üzere bir ziyaret planladıkları bilgisini veren Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Pazartesi günü bir Uzak Doğu ülkesine ATAK ihracatı ile ilgili son adımı atmak üzere ziyaret planlıyoruz.

Yeni nesil ATAK projemize, MMU ve Hürjet projelerimize şimdiden ortaklık taleplerinin olduğunu da belirtmek isterim.

Bunların yanında haberleşme, yarı iletken teknolojileri, görüntüleme algılama sistemleri ve buna ilişkin sensörler gibi vaktinizi almamak adına burada adını sayamadığım nice ileri teknoloji alanlarında 100’ü aşkın Ar-Ge projeleri hayata geçirilmektedir.

GELECEĞE YÖNELİK SÜRPRİZ TEKNOLOJİLERİN ATLANMAMASI YÖNÜNDE TAKİP VE ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR

Kuantum hesaplama, mikroelektromekanik sistemler, artırılmış gerçeklik, yapay zeka ve bütünleşik insansız sistemler ile akıllı karar destek teknolojileri, plazma ve ileri malzeme teknolojileri, gibi ihmal edilmeden geliştirilmesi gereken alanlarda ve geleceğe yönelik sürpriz teknolojilerin atlanmaması yönünde takip ve çalışmalarımız sürüyor.

Özellikle Ar-Ge’nin ve teknoloji geliştirme çabalarının ürün ile buluşturulması faaliyetlerinin öneminin farkında olduğumuzu ve çalışmalarımızı bu eksende de yönlendirdiğimizi belirtmek isterim.

GENÇLERLE BULUŞMA PROGRAMI

Diğer yandan ülkemize katkısı olabilecek her yetenek, kabiliyet ve ilim sahibi kişi, kuruluş şirket kayıtlarının olduğu bir envanterin tutulmasını ilgili kuruluşlarla koordinasyon halinde organize ediyoruz.

İnsan kaynakları ve gençliğe ulaşarak vizyon oluşturma yönünde yarışmalarımızdan ve STK’lara desteklerimizden bahsetmiştik.

Bu zirve sırasında da gençliğe ve insan kaynaklarına yönelik Vizyoner Genç adıyla yeni bir lansmanı yarınki geçlerle buluşma programımızda yapacağımızı belirtmek isterim."

