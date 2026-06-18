İsmail Kartal, Aziz Yıldırım'la arasında geçen konuşmayı anlattı

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör İsmail Kartal oldu.

Sarı-lacivertliler, İsmail Kartal ile bir yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın İsmail Kartal ile 2026-2027 sezonu için 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır." denildi.

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"BENİ ÇOK DUYGULANDIRDI"

4. kez Fenerbahçe'nin başına geçen İsmail Kartal, kulüp televizyonuna açıklamalar yaptı.

Kartal, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile arasında geçen telefon konuşması hakkında bilgi verdi.

Kartal, "Başkanımıza, yönetime ve Oğuz Çetin'e teşekkür ederim. Çok mutluyum. Başkanımızın dün beni arayıp, 'Oğlum İsmail, nasılsın?' demesi beni çok duygulandırdı." ifadelerini kullandı.

Bu sözleri söylerken zaman zaman duygulanan Kartal'ın o anları dikkat çekti.

"ÇOK ÖZEL İLİŞKİMİZ VAR"

Aziz Yıldırım ile aralarındaki bağa da değinen deneyimli teknik adam, "Başkanımızla çok özel ilişkimiz var. Beni araması çok gururlandırdı, duygulandım." dedi.

"HEDEFLERİN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"

Duyguların bir kenara bırakılıp artık işin saha tarafına odaklanacaklarını belirten Kartal, "Fenerbahçe'nin hedeflerini biliyoruz. Hepsinin üstesinden geleceğiz. Çok duygulu ve çok mutluyum." diye konuştu.