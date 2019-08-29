İspanya'da çocuklar yanlış aşı sonucu kurt adama dönüştü

İspanya'nın Malaga şehrinde, aralarında bebeklerin de bulunduğu 17 çocuğa, mide ilacı yerine saç ilacı verdiler.

SAÇ TEDAVİSİ UYGULANDI

İspanya Sağlık Bakanı Maria Luisa Carcedo tarafından yapılan açıklamada, içerisinde saç tedavisinde kullanılan minoxidil bulunan ilaçların omeprazol etiketiyle dağıtıma sokulduğu laboratuvarın tespit edildiğini ve önlem olarak kapatıldığını açıklandı.

KURT ADAM SENDROMUNA YAKALANANLAR ÇOCUKLAR

Konuyla ilgili açıklama yapan bir Sağlık Bakanlığı yetkilisi de, çocukların durumunun ilaç alımı kesildikten sonra zaman içerisinde düzeleceğine inandıklarını belirtti. Öte yandan, Kurt Adam Sendromu'na yakalanan çocuklarının sağlık durumlarının ise iyi olduğu açıklandı.