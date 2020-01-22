İspanya'da fırtına alarmı

İspanya'nın doğu kıyıları sert geçen kış mevsiminden olumsuz etkileniyor. Gloria Fırtınası'nın etkili olduğu ülkenin doğusunda kar yağışı ve şiddetli rüzgar nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti. Kar yağışı özellikle Katalonya bölgesini vurdu. Katalonya bölgesindeki 21 karayolundan 15'inin tamamen kapandığı bildirildi.

İSPANYA İLE FRANSA'YI BAĞLAYAN YOL KAPANDI

AP-7 karayolunda 3 kamyonun karıştığı kaza nedeniyle İspanya ile Fransa arasındaki yol tamamen trafiğe kapandı. Kaza yapan kamyonlardan birisinden 15 bin litre benzinin yola döküldüğü, Fransa ile bağlantı yolunun açılmasının bu nedenle uzadığı bildirildi.

UÇAK SEFERLERİ AKSIYOR, OKULLAR TATİL

Olumsuz hava şartları nedeniyle uçak seferlerinde aksamalar yaşanırken, okullar da tatil edildi. Bazı bölgelerde ise nehir taşkınlarına karşı hazırlıklı olunması konusunda uyarı yapıldı. Valensiya ve Alicante kentlerinde şiddetli yağmurlar heyelanlara, ağaçların yıkılmasına, su kanallarının tahrip olmasına ve yolların hasar görmesine neden oldu. İspanya Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanlığı da iki kent için toplam 3 milyon euro tahsis etme kararı aldı.

"36 SAAT DAHA TEHLİKE ALTINDAYIZ"

Katalonya Sivil Savunma Direktörü Isabel Ferrer, düzenlediği basın toplantısında halkı devlet kurumlarının uyarılarını göz önünde bulundurmaya çağırdı. Ferrer, "Tehlikenin henüz 24 saati geçti. 36 saat daha var" ifadelerini kullandı.

Hükümet Sözcüsü Maria Jesus Montero ise Gloria Fırtınası'nın neden olduğu yıkımın farkında olduklarını dile getirerek, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini sundu.

5 KENTTE KIRMIZI ALARM

Devlet Meteoroloji Ajansı, 50 eyaletin 23'ünde farklı seviyelerde alarm verildiğini açıkladı. Teruel ve Castellon kentlerinde deniz fırtınası, Barcelona, Girona ve Tarragona kentlerinde ise kar fırtınası nedeniyle kırmızı alarm verildiği belirtildi.

Öte yandan Girona kentinde 220 kişinin elektrik kesintilerinden etkilendiği belirtildi.