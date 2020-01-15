taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8857
Euro
6.5503
Altın
1546.39
Borsa
121423.34
Gram Altın
292.628
Bitcoin
50935.06

İspanya'da petrokimya şirketinde patlama

İspanya'da petrokimya şirketinde meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 1 işçi kayıp, 6 işçi de yaralandı.

AA | 15.01.2020 - 00:40..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

İspanya'nın doğusundaki Tarragona kentindeki petrokimya endüstri bölgesinde patlama meydana geldi.

Patlamanın gerçekleştiği şirketin, İspanya'da polimer üretimi için kullanılan, yılda 140 bin ton üretim kapasitesine sahip etilen oksit işleyen tek endüstri olduğu belirtildi.

BİR İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Sivil Koruma kurumundan verilen bilgilerde, patlamanın etkisiyle çevredeki bir binanın yıkıldığı, enkaz altında kalan bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

HAVADA TOKSİT MADDE TESPİT EDİLMEDİ

Yetkililer, havada toksik madde tespit edilmediğini açıkladı.

PATLAMAYA UFAK ÇAPLI YANGINLAR SEBEP OLDU

İtfaiye ekipleri, güçlü olan ve kilometrelerce uzaklıktan alevlerin göründüğü patlamaya, ilk belirlemelere göre fabrikanın farklı yerlerinde çıkan diğer küçük çaplı yangınların neden olduğunu söyledi.

İspanya'da petrokimya şirketindeki patlama anları VİDEO

YANGININ BU GECE SÖNDÜRÜLMESİ BEKLENİYOR

La Canonja adlı petrokimya şirketinde meydana gelen patlamanın olduğu bölgeye giden Katalonya Özerk Hükümeti İçişleri Bakanı Miquel Buch da ölen kişinin dışında 1 işçinin kayıp olduğunu ayrıca 2'si ağır 6 işçinin de yaralı bulunduğunu söyledi.

Buch, patlama sonrası çıkan yangının itfaiye ekiplerince bu gece söndürülmesini beklediklerini kaydetti.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA İTFAİYE VE ACİL YARDIM EKİBİ GÖNDERİLDİ

Tarragona'nın bağlı olduğu Katalonya özerk yönetimi tarafından bölgeye çok sayıda itfaiye ve acil yardım ekibi gönderildi.

Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra da çalışmaları yerinde takip etmek için Tarragona'ya gitti.

İspanya'da petrokimya şirketinde patlama

İlginizi Çekebilir
Irak'taki ABD üssüne füzeli saldırı
Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne füzeli saldırı düzenlendi.
Mısır'da askeri tatbikatta 1 savaş uçağı düştü
Mısır'da gerçekleştirilen askeri tatbikatta bir F-16 savaş uçağının düştüğü belirtildi.
Almanya'da gündem, fazla veren bütçe
Ülkede bütçenin, 13 milyar 500 milyon euro rekor fazla vermesinin ardından yatırımların artırılması ve vergi indirimi tartışmaları başladı.
Pentagon: Türkiye baskıya boyun eğmedi
ABD, "Türkiye'ye uyguladığımız baskıya rağmen S-400'lerden vazgeçiremedik" dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Libya'da ateşkes tek taraflı sona erdi

Libya'da ateşkes tek taraflı sona erdi

303
Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde 3'te 3 yaptı

Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde 3'te 3 yaptı

0
İspanya'da petrokimya şirketinde patlama

İspanya'da petrokimya şirketinde patlama

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir