İspanyol yolcu, Münih'te 130 seferi iptal ettirdi

Havalimanının resmi hesabından yapılan açıklamada, "Şu an için elimizde olan bilgilere göre bir kişi, acil çıkış kapısı aracılığıyla Terminal 2’deki güvenli bölgeden güvenli olmayan bölgeye geçiş yaptı. Sonuç olarak, polis tedbirleri halen devam ediyor" denildi.

Havalimanındaki ana uçuş firması olan Lufthansa, "Terminal 2 ile Terminal 1’in B ve C bölgeleri kapatıldı" duyurusunu yaptı. Havalimanının iki büyük terminalin boşaltılmasının ardından yolcular, yeniden güvenlik kontrolünden geçirilerek uçuş salonlarına alındı.

YAKALANIP SORGUYA ALINDI

Olayla ilgili olarak polisin yaptığı açıklamada, Bangkok'tan gelen ve Madrid'e gidecek İspanyol asıllı yolcunun yasaklı bir bölgeye girmesi üzerine yaşanılan güvenlik zafiyeti nedeniyle önlemler alındığı belirtildi.

130 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Olay nedeniyle, havalimanındaki 130 uçuşun iptal edildiği, iki terminalin anonslarla boşaltıldığı ve yolcuların yeniden kontrol edilerek uçuş salonlarına alınmasının ardından İspanyol yolcunun bulunduğu açıklandı. İsmi henüz paylaşılmayan İspanyol yolcunun yakalanmasının ardından sorguya alındığı, polis tarafından paylaşıldı.

Yolcunun yakalanmasının ardından havalimanındaki akışın normale dönmesi için çalışılıyor. Ertelenen uçuşlar, gecikmeli olarak yapılmaya başlanırken günde bin 200 uçuşun gerçekleştirildiği havalimanının yetkilileri, 130 uçuşun iptal edilmesinden 7 bin yolcunun etkilendiğini duyurdu.