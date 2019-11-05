Isparta'da dükkan sahibiyle kiracı arasındaki kavga

Isparta Yedişehitler Mahallesi’ndeki Yedişehitler Camii’nde, aralarında uzun süredir kira kontratı ve tahliye konularıyla ilgili anlaşmazlık bulunan Y.B. isimli iş insanı ile iş yeri sahibi Faruk Genç, cami kapısı önünde namaz çıkışı karşılaştı.

Aralarında hukuksal süreç devam eden iş adamı Y.B. ile iş yeri sahibi Faruk Genç konuştuğu sırada, bir anda tartışma çıktı.

YAŞLI ADAMA TEKMELER ATARAK YERE DÜŞÜRDÜ

Tartışma sonucu iş insanı Y.B., dükkan sahibi Faruk Genç’i iterek duvara doğru götürürken; yaşlı adam ise eline geçirdiği ayakkabı çekeceğiyle duruma karşılık verdi. Bir süre sonra devam eden tartışmada iş insanı Y.B., yaşlı adama tekmeler atarak yere düşürdükten sonra koşarak bölgeden uzaklaştı.

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YAŞLI ADAM DARP RAPORU ALDI

Yaşlı adam, olay sonrasında hastaneye giderek darp raporu aldıktan sonra ertesi gün polis merkezine müracaat ederek, kiracısı Y.B.’den şikayetçi oldu.

"4 SENE SONRA İLK DEFA GÖRDÜM"

Kiracısı konumundaki iş insanı Y.B. ile önceden yaşadıkları sorunlar ile hukuksal süreci anlatan dükkan sahibi Genç, “Daha önce 10 senelik kira sözleşmesi yaptık sonra mahkemelik olduk. Cami çıkışında peşimden geldi, ben de ‘Gel konuşalım’ dedim. O, bana ‘Karşıya gidelim, orada konuşalım’ dedi. Ben de ‘Yok, burada konuşacağız’ dedim. Konuşmaya başladık ve ben, ‘Nasıl yaptın bu işleri, ayıp değil mi bu?’ dedim, bana, ‘Sen istedin bunları’ dedi.

"CİĞERİME TEKME ATTI, ZATEN KAMERALAR DA GÖSTERİYOR"

Tartışırken bana yumruk salladı, ben de ona karşılık verince, ciğerime tekme attı. Ben kendimi savundum, yere düştüm, zaten kameralar da gösteriyor. Sonra cemaatten biri çıktı ve araya girdi, beni tuttu." diye konuştu.