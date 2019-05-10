İsrail askerlerinden Filistinlilere sert müdahale: 1 ölü

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi’nin doğu sınırında devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde bir Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 30 Filistinlinin yaralandığını açıkladı. Kudra, hayatını kaybeden Filistinlinin 24 yaşındaki Abdullah Abdelal’ın olduğu aktardı.

GÖSTERİLERDE 304 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ





Filistinliler, 30 Mart 2018’den bu yana İsrail işgaline Gazze Şeridi’nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerlerinin gösterilere müdahalesinde bugüne kadar 304 Filistinli yaşamını yitirirken 17 binden fazla Filistinli de yaralandı.