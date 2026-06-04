İsrail Savunma Bakanı Katz: Ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılar sürecek

Lübnan ile İsrail arasında ABD aracılığı ile varılan ateşkese rağmen, İsrail tarafından aksi yönde açıklamalar geliyor..

Tel Aviv’de yapılan değerlendirmelerde konuşan İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail’in güvenlik gerekçesiyle Lübnan’ın güneyinde yürüttüğü askeri varlığın süreceğini belirtti.

Katz, ateşkesin ilan edilmesine rağmen sahadaki askeri faaliyetlerin durmayacağını ifade etti.

“İSRAİL ORDUSU LÜBNAN’DA KALMAYA DEVAM EDECEK”

Katz, İsrail ordusunun kuzey sınır güvenliği kapsamında oluşturulan tampon bölgede kalmayı sürdüreceğini söyledi. Lübnan’ın güneyinde geniş alanların İsrail kontrolünde olduğunu belirten Katz, bu bölgelerden çekilmenin gündemde olmadığını ifade etti.

Açıklamada, söz konusu alanların İsrail’in kuzey yerleşimlerini korumak için kritik önemde olduğu vurgulandı.

ABD: İsrail ve Lübnan ateşkeste anlaştı

“YÜZ BİNLERCE KİŞİNİN DÖNÜŞÜNE İZİN VERİLMEYECEK”

İsrail Savunma Bakanı, çatışmaların başladığı dönemden bu yana yerlerinden edilen yüz binlerce Lübnanlının evlerine dönüşüne izin verilmeyeceğini de söyledi.

Bu açıklama, sahadaki insani durumun geleceğine ilişkin yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

“HEDEF HİZBULLAH ALTYAPISI”

Katz, İsrail’in Lübnan’daki operasyonlarının hedefinin “terörist altyapı” olarak tanımlanan unsurların ortadan kaldırılması olduğunu savundu. İsrail’in güvenliğine yönelik tehditlere karşı operasyonların süreceğini ifade etti.

Bakan ayrıca, Beyrut dahil olmak üzere hedeflere yönelik operasyonlarda hareket serbestisinin sürdüğünü ve bu süreçte ABD desteğinin önemine dikkat çekti.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ VE MUTABAKAT SÜRECİ

ABD arabuluculuğunda İsrail ve Lübnan heyetleri arasında yapılan görüşmelerin ardından tarafların, ateşkesin uygulanması konusunda mutabakata vardığı açıklanmıştı.

Ortak açıklamada, ateşkesin özellikle sınır hattında güvenlik düzenlemeleri ve Güney Litani bölgesindeki askeri unsurların çekilmesine bağlı olduğu belirtilmişti.

BÖLGEDE GERİLİM SÜRÜYOR

Ateşkes anlaşmasına rağmen yapılan bu yeni açıklamalar, sahadaki gerilimin tamamen sona ermediğini gösteriyor. İsrail’in operasyonları sürdürme kararı, bölgedeki diplomatik sürecin geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırdı.