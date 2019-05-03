İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 2 ölü

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden açılan sonucu 2 askerinin yaralandığı gerekçesiyle, bölgeye düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinli şehit oldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinli şehit oldu, 2 Filistinli ağır yaralandı.

Şehit ve yaralıların kimliklerine ilişkin ise bilgi verilmedi.

HAMAS KINADI

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'den sınırdaki askerlere ateş açılması sonucu biri orta derecede, diğeri hafif şekilde olmak üzere 2 askerin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca açılan ateşe karşılık Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir noktanın hava aracıyla vurulduğu kaydedildi.

Söz konusu bombardımanı gerçekleştiren hava aracının türüne ilişkin ise bilgi verilmedi.