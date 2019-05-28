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İsrail'in Suriye'ye saldırısı Arap dünyasına yapılmıştır

Hamas Hareketi, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik düzenlediği saldırının Arap dünyasına yapılmış olduğunu duyurdu

AA | 28.05.2019 - 03:35..
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asd

Gazze'deki Hamas Hareketi, İsrail'in dün Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinde bir bölgede konuşlandırılmış uçaksavar bataryasına düzenlediği saldırısının Arap dünyasının tümüne yapılmış olduğunu belirtti.

"ARAP DÜNYASINA SALDIRI"

Hamas sözcüsü Hazim Kasım tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik düzenlediği saldırının Arap dünyasına yapılmış olduğu duyuruldu.

Açıklamada, söz konusu saldırının halk, toprak ve mukaddesat olarak Filistin'e karşı durmak bilmeyen saldırının bir uzantısı olduğu vurgulandı.

İsrail bombardımanının insan ve toprak olarak Arap dünyasına karşı yürütülen işgal saldırılarının bir devamı olduğu belirtilen açıklamada "Bu saldırı işgalci İsrail'in bölge ve Arap dünyasının en merkezindeki düşmanı olduğunu yeniden vurguluyor" ifadelerine yer verildi.

İsrail'in saldırıların sürdürebilmek için İslam dünyasının iç anlaşmazlıklarından istifade ettiğine dikkat çekilen açıklamada, tüm unsurlarıyla ümmetin iç anlaşmazlıklarının sonlandırılmasının gerekli olduğuna işaret edildi.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

Dün İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Bugün Suriye'ye ait bir uçaksavardan İsrail hava sahasında rutin uçuş yapan uçağımıza ateş açıldı. Buna karşılık uçağımıza ateş açan uçaksavar bataryasını vurduk." ifadelerine yer verilmişti.

Öte yandan Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın haberinde, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinin doğusundaki Han Ernebe bölgesindeki askeri noktaya düzenlediği saldırıda bir askerin öldüğü, bir askerin yaralandığı açıklanmıştı.

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