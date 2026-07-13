İsraillilere göre Lindsey Graham'ı Putin öldürdü

ABD'li Senatör Lindsey Graham'ın ölümünün ardından ortaya atılan iddialar, uluslararası kamuoyunda tartışma konusu oldu.

Türkiye karşıtlığı ile bilinen Graham'ın NATO Zirvesi öncesi Türkiye'ye F-35 verilmesine yeşil ışık yakması, özellikle İsrail ve Yunanistan'da tepkilere neden olmuştu.

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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, hem medya aracılığı ile hem de ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşme ile Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının verilmesine karşı olduklarını açıklamıştı.

Bazı İsrailli podcast yayıncıları tarafından dile getirilen suikast ve zehirlenme iddiaları sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, şu ana kadar Graham'ın ölüm nedeninin kasıtlı bir eylem sonucu gerçekleştiğini doğrulayan resmi bir açıklama yapılmadı.

RUSYA'YI SUÇLAYAN İDDİALAR GÜNDEMDE

Bazı İsrailli podcast yayıncıları, Graham'ın tespit edilmesi güç bir zehir kullanılarak öldürüldüğünü öne sürerek olaydan Rusya'yı sorumlu tuttu. Söz konusu yorumlarda, Rus istihbarat servislerinin geçmişte benzer yöntemlerle ilişkilendirildiği iddia edilirken, bu değerlendirmeleri destekleyen resmi nitelikte herhangi bir delil ya da soruşturma sonucu kamuoyuyla paylaşılmış değil.

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YAPTIRIM TASARISI İDDİALARIN MERKEZİNDE

İddiaları dile getiren yayıncılar, Graham'ın Rus petrolü satın alan ülkelere yönelik kapsamlı yaptırımlar öngören yasa tasarısının Moskova açısından ciddi ekonomik sonuçlar doğurabileceğini savundu. Bu nedenle senatörün hedef alınmış olabileceği yönünde spekülasyonlar ortaya atıldı. Ancak bu değerlendirmeler bağımsız kaynaklar veya resmi makamlar tarafından doğrulanmış değil.

PUTİN'E YÖNELİK SÖZLERİ HATIRLATILDI

Lindsey Graham'ın geçmişte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik sert açıklamaları da yeniden gündeme geldi. Graham, daha önce yaptığı bazı açıklamalarda Putin'e yönelik suikast çağrısı olarak yorumlanan ifadeler kullanmış ve bu sözleri uluslararası kamuoyunda geniş tartışmalara neden olmuştu.

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RESMİ MAKAMLARDAN DOĞRULAMA YOK

Şu ana kadar Graham'ın ölümünün zehirlenme, suikast veya başka bir suç unsurundan kaynaklandığını ortaya koyan resmi bir adli rapor, soruşturma sonucu ya da yetkili makam açıklaması bulunmuyor. Bu nedenle sosyal medyada ve çeşitli yayınlarda dile getirilen iddialar doğrulanmamış nitelikte değerlendiriliyor.

SON GÖRÜŞMESİ ZELENSKY İLE

Öte yandan, Graham'ın yaşamını yitirmeden önceki son temaslarından birinin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile gerçekleştirdiği biliniyor.

10 Temmuz'da Graham, Çin'in Rusya'yı barış görüşmelerine zorlamada ve Ukrayna'daki savaşı sona erdirmede belirleyici bir rol oynayabileceğini söylemişti. Zelensky'nin belirttiğine göre Graham, Kiev'de Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky ile bir araya gelerek Ukrayna'nın hava savunma ihtiyaçlarının yanı sıra Rusya'ya yaptırım uygulanmasına ilişkin yasa tasarısını görüşmüştü.

Graham, Kiev'deki Mykhailivska Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu savaşı sona erdirmede barışa giden yol, Washington, Kiev veya Moskova'dan çok Pekin'den geçiyor. Çin'in çok fazla etkisi var. Ben onların bu etkilerini dünyanın yararına kullanmalarını istiyorum."