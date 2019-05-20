İstanbul Havalimanı çevresinde konut fiyatları arttı

İstanbul Havalimanı'nın geçtiğimiz aylarda hizmete açılmasıyla, bölgede bulunan arsa ve konut fiyatlarında da birtakım değişiklikler yaşandı.

TARLA FİYATLARI ARTTI

Havalimanı çevresinde özellikle Tayakadın, Yassıören, Baklalı, Yeniköy, Durusu ve Karaburun öne çıkıyor. 2015’te metrekaresi 90 ila 120 lira olan tarlaların metrekare fiyatları, bugün 800 ila 900 lira arasında değişiyor.

KEMERBURGAZ VE GÖKTÜRK'TE KONUT FİYATLARI DEĞERLENDİ

İstanbul Havalimanı'nın yakın olduğu Kemerburgaz ve Göktürk bölgesinde ise markalı konut fiyatları oldukça yüksek. Bu bölgedeki konutların metrekare birim değerlerinin 3 bin-4 bin dolar seviyelerine kadar çıktığı belirtildi.

ARNAVUTKÖY'ÜN GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ 22 YIL

Arnavutköy'de konut fiyatları yüzde 27 artış gösterdi. Buradaki evlerin fiyatı 171 bin 113 lira ile 285 bin 200 lira arasında değişiyor. Evlerin geri dönüş süresi ise 22 yıl. Arnavutköy'de konut kiralama 651 lira, en yüksek kira fiyatı 1.085 lira olarak açıklandı.