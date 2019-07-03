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İstanbul Havalimanı, yolcu sayısında rekorunu yeniledi

Açıldığı günden beri hızla büyüyen yeni havalimanından, 6 Nisan-1 Temmuz tarihleri arasında toplam 100 bin uçuş yapıldı.

İHA | 03.07.2019 - 11:05..
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Türkiye’nin en büyük projelerinden biri olan İstanbul Havalimanı, sadece uçuş değil yolcu rekoru da kırdı.

6 Nisan 2019’dan bugüne kadar iç hatlar ve dış hatlar olmak üzere toplam 100 bin uçuşta, 15 milyon 988 bin 748 yolcu İstanbul Havalimanı”nı kullandı.

GEÇEN YILIN YOLCU SAYISINA GÖRE MÜTHİŞ BİR ARTIŞ VAR

01-30 Haziran 2019 tarihleri arasında toplam 5 milyon 983 bin 488 yolcu İstanbul Havalimanı’nı kullanırken, bu rakam geçtiğimiz yılın aynı döneminde Atatürk Havalimanı’nı kullanan yolcu sayısından yüzde 7,4 oranında daha yüksek.

İstanbul Havalimanı, yolcu sayısında rekorunu yeniledi

3 AYDA 100 BİN UÇUŞ REKORU

İstanbul Havalimanı’nı tam kapasite hizmet vermeye başladığı 6 Nisan 2019’dan bugüne kadar iç hatlar ve dış hatlar olmak üzere toplam 15 milyon 988 bin 748 yolcu kullanırken, bu yolcuların dağılımına bakıldığında uluslararası uçuşlarda 11 milyon 946 bin 740 yolcu, iç hatlarda ise 4 milyon 42 bin 8 yolcunun havalimanından uçtuğu görülüyor.

Yıllık 90 milyon yolcu kapasitesi ile yolcularını misafir eden dünyanın yeni havacılık merkezi İstanbul Havalimanı, tüm fazları tamamlandığında yılda 200 milyon yolcuya hizmet verecek.

İstanbul Havalimanı, yolcu sayısında rekorunu yeniledi

İstanbul Havalimanı, yolcu sayısında rekorunu yeniledi

İstanbul Havalimanı, yolcu sayısında rekorunu yeniledi


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