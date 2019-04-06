İstanbul Havalimanı'na aynı anda 2 uçak indi

İstanbul Havalimanı THY'nin "Büyük Göç" olarak tanımladığı taşınma işleminin ardından, Atatürk Havalimanı'nın görevini üstlenerek faaliyete başladı.

İKİ UÇAK AYNI ANDA İNDİ

Havalimanı'nda bu akşam bir ilk daha yaşandı. Türk Hava Yolları'nın TK36 kodlu Washington-İstanbul ve TK8 kodlu Montreal-İstanbul seferini yapan A330 tipi uçaklar yan yana pistlere aynı anda teker koydular.

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA MÜMKÜN DEĞİLDİ

Tarifeli sivil havacılığa kapanan Atatürk Havalimanı'nda pistlerin yapısı nedeniyle aynı anda iki uçağın yan yana inme imkanı yoktu. İstanbul Havalimanı'nın ilk fazında devreye giren pistlerle bile 2 uçağın yan yana iniş yapma imkanı var.