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İstanbul-İzmir otoyolundan 35 milyon araç geçti

Bakanı Cahit Turhan, İstanbul-İzmir arasını 3,5 saate düşüren otoyolunu, bugüne kadar 35 milyon aracın kullandığını söyledi.

AA | 15.09.2019 - 11:18..
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunun tüm etaplarının, 4 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle kullanıma açıldığını, 5 Ağustos itibarıyla da hizmet vermeye başladığını belirtti.

Otoyolun Marmara Bölgesi'ni Ege, Batı Akdeniz ve Batı Anadolu bölgelerine bağlayan önemli ulaşım akslarından olduğunu ifade eden Turhan, projenin yapım çalışmalarının 2010'da başladığını dile getirdi.

İSTANBUL - İZMİR 3,5 SAAT

İstanbul ile İzmir arasındaki ulaşımın süresini 8,5 saatten 3,5 saate indiren Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi'nin en büyük ayağını oluşturan Osmangazi Köprüsü'nün 2016'da hizmete alındığını anımsatan Turhan, "Osmangazi Köprüsü'nün açılışından bugüne kadar, tüm kesimler için, toplam 35 milyon otomobil eş değeri araç otoyoldan geçti." diye konuştu.

Turhan, tüm etapların hizmete alındığı 5 Ağustos'tan bugüne kadar ise 4 milyon 600 bin otomobil eş değeri aracın otoyolu kullandığını bildirdi.

Bakan Turhan, otoyolun kullanıcılara önemli ekonomik katkı sağladığını sözlerine ekledi.

İstanbul-İzmir otoyolundan 35 milyon araç geçti

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