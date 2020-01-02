İstanbul Üniversitesinin yemekhane ücretlerine zam yaptığını duyurmasının ardından öğrenciler duruma tepki gösterdi.

Üç öğün verilen yemek sayısının ikiye indirildiği, bunlardan yalnızca birinin 3.5 TL olacağı, diğeri için 18 TL ödeneceği duyuruldu.

TÜRK BAYRAĞI'YLA YÜRÜDÜLER

Yemek ücretlerinin zamlanmasına tepki gösteren öğrenciler, Türk bayrağı eşliğinde Beyazıt kampüsü içerisinde yürüdü. Beyazıt Kampüsü ana kapısı önüne çıkan grup basın açıklaması yaptı.

"ANADOLU'NUN HER KÖŞESİNDEN GELEN ÖĞRENCİLERİMİZİ OLUMSUZ ETKİLEMEKTEDİR"

Öğrenci Konseyi Başkanı Emir Alp Turgut, “Ülkemize ve milletimize yeni nesiller yetiştirmesiyle ve köklü yapısıyla, geçmişten günümüze bir bilim köprüsü oluşturan üniversitemizde yemek tarifesinin tek öğüne düşürülmesi ve ikinci yemek ücretinin 18 liraya çıkarılması, biz öğrencileri derinden üzmüştür. Anadolu'nun her köşesinden gelerek eğitimi için üniversitemizi tercih eden arkadaşlarımızın beslenme hakkının bir öğüne düşürülmesi tüm öğrencilerimizi olumsuz etkilemektedir." dedi.

POLİSLE ÖĞRENCİLER ARASINDA ARBEDE

Öte yandan eylemlere dışarıdan geldiği öne sürülen grup da destek vermek istedi. Kampüsün Beyazıt'taki ana giriş kapısı önünde toplanan gruba özel güvenlikçiler kapıyı açmadı. Rektörlüğü dilekçe vermek istediğini belirten grup kapıyı salladı. Polisin dağılın uyarısına rağmen grup eylemlerine devam etti.

İstanbul Üniversitesi öğrencileri yemek zammı eyleminde