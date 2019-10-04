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İstanbul'a yağış uyarısı

İstanbul'da bugün ve haftasonu, kuvvetli yağış kendisini gösterecek.

AA | 04.10.2019 - 08:18..
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Son günlerde adeta yazı yeniden yaşayan İstanbullular, sıcak ve güneşli havalara veda ediyor

Meteoroloji İstanbul'a yağış konusunda dün gece uyarılarda bulunmuştu. Aynı uyarı bu sefer İstanbul Valiliğinden geldi.

VALİLİKTEN UYARI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden alınan bilgilere göre, yurt genelinde Orta Akdeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada, geçen hafta sonundan bu yana genelde yağışsız, az bulutlu, açık geçen havaların ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, bugün gündüz saatlerinde Trakya'dan başlayacak yağışlarla birlikte yerini hafta sonu serin ve yağışlı havalara bırakacağı kaydedildi.

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