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İstanbul’da 4 hırsız 2 buçuk dakikada mağazayı boşalttı

Yüzleri kapalı ve şapkalı hırsızlar, bir iki dakika içinde 500 bin lira değerinde tekstil malzemesini çalarak kaçtı.

İHA | 03.07.2019 - 09:18..
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Beylikdüzü’nde,  sabaha karşı yüzleri kapalı ve şapkalı 4 hırsız, minibüsle bir giyim mağazasının önüne geldi.

Hiç vakit kaybetmeden geldikleri gibi soyguna başlayan hırsızlar, kapıyı kırarak mağazanın içerisine girdi.

Hırsızlar, ardından içeride bulunan tekstil malzemelerini hızla geldikleri araca doldurmaya başladı. 2 buçuk dakika süren soygunda hırsızlar, yaklaşık 500 bin lira değerinde malzeme çaldı.

PES DEDİRTEN SOYGUN KAMERADA

Soygunu bitiren hırsızlar daha sonra geldikleri araca binerek kaçtı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

4 hırsız 2 buçuk dakikada mağazayı boşalttı


İstanbul’da 4 hırsız 2 buçuk dakikada mağazayı boşalttı

İstanbul’da 4 hırsız 2 buçuk dakikada mağazayı boşalttı

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