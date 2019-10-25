İstanbul'da yaşanan kaza neredeyse anne ve kızın canına mal oluyordu.
ARAÇ KONTROLDEN ÇIKIP TAKLA ATTI
Seyir halindeki otomobil, önünde ilerleyen servis aracını geçmeye çalıştı. Bir anda servis aracına çarpan otomobil kontrolden çıktı, takla attı ve ters döndü.
İstanbul'da anne ile küçük kızının ölümden döndüğü kaza ViDEO
VATANDAŞLAR ANNE VE KIZI KURTARDI
Çevrede bulunan vatandaşlar ve esnaf kazayı gördü ve yardıma koştu. Ters dönen otomobilde mahsur kalan anne ve 6 yaşındaki küçük kızı, vatandaşların çabasıyla kurtarıldı.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Ortalığın savaş alanına döndüğü kazayı anne ve küçük kızı yara almadan atlattı. 6 yaşındaki küçük kız ve annesinin ölümden döndüğü inanılmaz kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde servis aracına çarpan araç park halindeki araçlara çarpıp ters dönüyor. Araçtaki küçük kız ve annesi vatandaşlar tarafından kurtarılıyor.