İstanbul'da anne ile küçük kızının ölümden döndüğü kaza

Hakkında seçim yasasını ihlal ettiği ile ilgili haberler çıkan Japonya'da Ticaret Bakanı Sugawara Isshu, görevinden istifa etti.

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UEFA ülke sıralamasında son durum

Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım için UEFA sıralamasında ilk 10'a girmek zorundayız. Ancak takımlarımızın aldığı kötü sonuçlardan dolayı her geçen hafta bu şansımız azalıyor.