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İstanbul'da anne ile küçük kızının ölümden döndüğü kaza

Pendik'te servis aracını geçmek isterken araca çarpan otomobilde bulunan anne ve kızın yaşadığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA | 25.10.2019 - 09:44..
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İstanbul'da yaşanan kaza neredeyse anne ve kızın canına mal oluyordu.

ARAÇ KONTROLDEN ÇIKIP TAKLA ATTI

Seyir halindeki otomobil, önünde ilerleyen servis aracını geçmeye çalıştı. Bir anda servis aracına çarpan otomobil kontrolden çıktı, takla attı ve ters döndü.

İstanbul'da anne ile küçük kızının ölümden döndüğü kaza

İstanbul'da anne ile küçük kızının ölümden döndüğü kaza ViDEO

VATANDAŞLAR ANNE VE KIZI KURTARDI

Çevrede bulunan vatandaşlar ve esnaf kazayı gördü ve yardıma koştu. Ters dönen otomobilde mahsur kalan anne ve 6 yaşındaki küçük kızı, vatandaşların çabasıyla kurtarıldı.

İstanbul'da anne ile küçük kızının ölümden döndüğü kaza

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazayı anne ve küçük kızı yara almadan atlattı. 6 yaşındaki küçük kız ve annesinin ölümden döndüğü inanılmaz kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde servis aracına çarpan araç park halindeki araçlara çarpıp ters dönüyor. Araçtaki küçük kız ve annesi vatandaşlar tarafından kurtarılıyor.

İstanbul'da anne ile küçük kızının ölümden döndüğü kaza

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