İstanbul'daki bahis operasyonunda yeni gelişme

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; yasa dışı sanal bahis oynatan şüphelileri yaklaşık 6 ay boyunca yaptığı takip sonucu, 21 ilçede bulunan 52 adrese eş zamanlı baskın düzenleyerek, hakkında yakalama kararı bulunan 41 kişiyi gözaltına aldı.
Yasa dışı sanal bahis operasyonu VİDEO
ADRESLERDE ARAMA YAPILDI
Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalarda; 61 cep telefonu, 50 simkart, 5 hafıza kartı, 9 flash bellek, 7 bilgisayar, 2 tablet, 22 bankamatik fişi, 73 banka kartı ile 540 dolar ele geçirildi.
ELBİSE DOLABINDAN 3 MİLYON 128 BİN LİRA ÇIKTI
Şüphelilerin paraları sakladığı lüks rezidanstaki dairede, elbise dolabına saklanan 3 milyon 128 bin liranın bulunduğu belirtildi.
41 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLECEK
Gözaltına alınan 41 şüphelinin, Vatan Caddesi'nde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından gün içerisinde adliyeye sevk edileceği belirtildi.