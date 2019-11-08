taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7568
Euro
6.3597
Altın
1471.19
Borsa
103216.86
Gram Altın
272.366
Bitcoin
52357.33

İstanbul'daki bahis operasyonunda yeni gelişme

Geçtiğimiz salı günü düzenlenen yasa dışı bahis operasyonuyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

DHA | 08.11.2019 - 10:57..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; yasa dışı sanal bahis oynatan şüphelileri yaklaşık 6 ay boyunca yaptığı takip sonucu, 21 ilçede bulunan 52 adrese eş zamanlı baskın düzenleyerek, hakkında yakalama kararı bulunan 41 kişiyi gözaltına aldı.

Yasa dışı sanal bahis operasyonu VİDEO

ADRESLERDE ARAMA YAPILDI

Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalarda; 61 cep telefonu, 50 simkart, 5 hafıza kartı, 9 flash bellek, 7 bilgisayar, 2 tablet, 22 bankamatik fişi, 73 banka kartı ile 540 dolar ele geçirildi.

İstanbul'daki bahis operasyonunda yeni gelişme

ELBİSE DOLABINDAN 3 MİLYON 128 BİN LİRA ÇIKTI

Şüphelilerin paraları sakladığı lüks rezidanstaki dairede, elbise dolabına saklanan 3 milyon 128 bin liranın bulunduğu belirtildi.

İstanbul'daki bahis operasyonunda yeni gelişme

41 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Gözaltına alınan 41 şüphelinin, Vatan Caddesi'nde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından gün içerisinde adliyeye sevk edileceği belirtildi.

İstanbul'daki bahis operasyonunda yeni gelişme

İstanbul'daki bahis operasyonunda yeni gelişme

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bülent Arınç 'KHK faciadır' sözünde geri adım attı

Bülent Arınç 'KHK faciadır' sözünde geri adım attı

395
Başakşehir grubunda liderliğe yükseldi

Başakşehir grubunda liderliğe yükseldi

88
Avrupa'yı mülteci korkusu sardı

Avrupa'yı mülteci korkusu sardı

98
Bülent Arınç ile Nedim Şener'in canlı yayın tartışması

Bülent Arınç ile Nedim Şener'in canlı yayın tartışması

293
HDP'li İpekyolu Belediyesi'ne kayyum

HDP'li İpekyolu Belediyesi'ne kayyum

65
Camiler kiliseye döndü tartışması

Camiler kiliseye döndü tartışması

298
UEFA ülkeler sıralamasında son durum

UEFA ülkeler sıralamasında son durum

29
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir