İstanbul'da bir kadın kocasını sevgilisine öldürttü

Ümraniye'de akılalmaz bir cinayet olayı yaşandı. Cinayetin detayları ise kan dondurucu cinsten...

Garson olarak çalışan 2 çocuk babası 35 yaşındaki Barış Kaynak, 28 Ocak 2019 gecesi Kazım Karabekir Mahallesindeki evine girmek istediği sırada motosikletli bir saldırgan tarafından başına ateş edilerek öldürüldü.

POLİS 3 AY BOYUNCA TAKİP ETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerini incelemeye aldı. Kaynak'ı vurulmadan önce başında kask olan motorsikletli bir kişinin takip ettiğini belirledi.

EŞİNİN GİDİŞ- GELİŞ SAATİNİ SEVGİLİSİNE VERDİ

Takip eden kişinin Z.K.Ö (34) olduğu belirlendi. Cinayeti de Z.K.Ö'nün gerçekleştirdiği tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takipte, Kaynak'ın eşi Ş.K ve galerici Z.K.Ö'nün ilişki yaşadıkları belirlendi.

Polisin yaptığı 3 aylık araştırmalarda iddialara göre, Ş.K ve Z.K.Ö ilişki yaşıyordu. Barış Kaynak'ı ortadan kaldırmaya karar verdiler. Ş.K, eşinin eve geliş gidiş saatlerini Z.K.Ö'ye verdi.

MOTOSİKLETE EL KONULDU

Yapılan tespitlerin ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz Pazartesi günü operasyon başlattı.

Z.K.Ö, H.Y, E.D, F.Y. İstanbul'da yakalanırken, eşi Ş.K Tokat'ta gözaltına alındı. Cinayette kullanılan motosiklete de el konuldu.

"TOKAT'TAYDIM OLAYLA İLGİM YOK"

Gözaltına alınan 5 kişi haklarındaki iddiaları kabul etmedi. Ş.K, ifadesinde, "Ben E.D ile olay tarihinde Tokat'taydım, ne ilgim olabilir." dediği öne sürüldü. Emniyette sorguya alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.