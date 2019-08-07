Büyükçekmece Atatürk Caddesi'nde çalıştığı restorandan parasını alamayan yabancı uyruklu bir kişi, mekan kapalıyken buraya geldi.

RESTORANI YAKIP DIŞARI ÇIKTI

Cam kapıyı kırarak içeri giren şahıs, elindeki benzini masaların üzerine döküp ateşe verdi, daha sonra da dışarı çıktı. Dumanları gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen polis, şüpheliyi gözaltına alırken itfaiye ekipleri de alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

İstanbul'da çalıştığı restoranı ateşe verdi VİDEO



GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR

İtfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. Güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.