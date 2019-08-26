İstanbul'da çilingir çağırdı, patronunun kasasını soydu

Beşiktaş Etiler Adnan Saygun Caddesi’ndeki bir ofiste, yağ pazarlama şirketinin sahibi olan A.S., yanına şoför olarak Ali E.’yi (38) aldı.

KASADAKİ HER ŞEYİ ALDI

Şoför olarak ofiste çalışan şahıs, bir süre sonra patronunun iş yerindeki kasasını gözüne kestirdi. Bunun için plan yapan şahıs, şifreli kasayı açtırmak için çilingir çağırdı. Bonkör hırsız çilingire ücretini de ödedi. Olayı planladığı gibi devam ettiren şahıs, ofise getirdiği çilingire kasayı açtırdı. Ardından Ali E., kasada bulunan 47 bin lira, 20 bin dolar, 5 bin 300 avro ve 3 tane cumhuriyet altınını yanında getirdiği poşete koydu.

Patronun kasasını çilingire açtırıp soydu

ÇİLİNGİRE PARASINI ÖDEDİ

O esnada malzemelerini toplayan çilingire ücretini de ödemeyi ihmal etmedi. Çilingire kasanın şifresini değiştiren şahıs, ardından yerine koyarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise kameralara yansıdı. 200 bin liralık vurgun yaptı.

PATRON GÜVENLİK KAMERASIYLA KİMLİĞİNİ TESPİT ETTİ

Olayın ardından ofise gelen patron A.S., kasayı açmayı başaramadı. Çilingir yardımıyla kasayı açtıran iş yeri sahibi içinin boş olduğunu gördü. Bunun üzerine güvenlik kamera görüntülerini izleyen patron, şoförünün kasayı boşalttığını fark etti. Durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, görüntülerden şahsın eşkalini ve kimliğini belirledi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ali E.’nin peşine düşen polis kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şubede işlemleri tamamlanan ve hırsızlık suçundan emniyette 3 adet kaydı olduğu öğrenilen şahıs, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.