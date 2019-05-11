İstanbul'u etkisi altına alan yağışlı hava bugün de devam etti. Bugün öğlen saatlerinde sağanak ve dolu meydana geldi.

İstanbul'da dolu sürprizi VİDEO



SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU

Bir anda bastıran sağanak ve dolu yağışı trafiği de olumsuz etkiledi. Trafikte aksamalar meydana gelirken, bazı noktalarda su birikintileri oluştu.

(Türkiye geneli anlık harita görseli)

BEŞ GÜNLÜK HAVA RAPORU

Türkiye geneli için 5 günlük hava raporunda Marmara Bölgesi perşembe gününe kadar parçalı ve çok bulutlu, ara ara ise yağış bekleniyor.

Ege Bölgesi; salı gününe kadar güneşli ve parçalı bulutlu, ancak çarşamba ve perşembe günü parçalı ve çok bulutlu,

Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde yarın sağanak yağmur bekleniyor. Pazartesi günü bu bölgeler parçalı ve güneşli. Salı, çarşamba ve perşembe günleri güneşli olarak görünüyor.