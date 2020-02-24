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İstanbul’da drift, makas ve tek teker terörü

İstanbul’un çeşitli noktalarında iki motosikletli maganda, araçların arasında drift diye tabir edilen yanlama hareketi yaptığı esnada makas atarak, trafiği tehlikeye düşürdü.

İHA | 24.02.2020 - 10:22..
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İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, E-5 Karayolu ve Dolmabahçe Tüneli’nde ise tek teker üzerinde giden magandalar terör estirdi.

ARAÇLARIN ARASINDAN MAKAS ATARAK İLERLEDİ

Her fırsatta tek tekerlek üzerinde giderek dehşet saçan sürücü, hem kendi hem de sürücülerin canını defalarca tehlikeye attı. Aynı maganda Ataşehir’de ara sokaklarda seyrettiği esnada “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak, araçların arasında makas attı. Muhtemel bir kazaya ramak kalan o anları maganda sosyal medyadan paylaştı.

İstanbul’da drift, makas ve tek teker terörü ViDEO

TEK TEKER ÜZERİNDE AKROBATİK HAREKETLER

Öte yandan, Eyüpsultan Alibeyköy’de diğer bir motosikletli maganda ise, işlek bir caddede seyrettiği esnada motosikletiyle yanlama yapmaya başladı. Saniyelerce motosikleti kaydıran maganda, o esnada giden otomobile de makas attı. Aynı motosikletli Dolmabahçe - Bomonti Tüneli’nde bu kez tek tekerlek üzerinde gitti. Bu şekilde metrelerce giden maganda, şov uğruna akrobatik hareketler yaptı.

İstanbul’da drift, makas ve tek teker terörü

MAGANDALAR ARANIYOR

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri motosikletli magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul’da drift, makas ve tek teker terörü

İstanbul’da drift, makas ve tek teker terörü

İstanbul’da drift, makas ve tek teker terörü

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