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İstanbul'da emniyet şeridine girenler cezadan kaçamadı

Dün akşam saatlerinde Küçükyalı E-5'te emniyet şeridi denetlemesi yapan polisler, toplamda 27 bin 54 lira ceza kesti.

DHA | 17.12.2019 - 14:14..
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İstanbul'da emniyet şeridine girenler cezadan kaçamadı

E-5 karayolu Ankara istikametinde resmi ve sivil trafik ekipleri, dün akşam saatlerinde Elektronik Denetleme Sistemi’nin (EDS) olmadığı noktalardaki emniyet şeridi ihlallerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

İstanbul'da emniyet şeridine girenler cezadan kaçamadı VİDEO

40 DAKİKADA 27 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Sivil trafik ekipleri, emniyet şeridi ihlali yapan araçların plakalarını tek tek tespit ederek, güvenlik noktasındaki resmi trafik ekiplerine bildirdi. Ekipler, ihlal yapan araçları durdurarak Trafik Ceza Kanunu'nun 46/2 maddesi uyarınca 1.002 lira para cezası kesti.  İhlal yaparken ekipleri fark eden bazı araçlar, şeritlerine tekrar girse de trafik polislerinden kaçamadı. Denetimlerde 40 dakikalık sürede, emniyet şeridi ihlali yapan 27 araca cezai işlem uygulandı. Araçlara toplam 27 bin 54 lira para cezası kesildi.

EDS yok dediler ama...Emniyet şeridine giren sürücülere ceza yağdı -2

Ceza yazılan bir sürücü, “Emniyet şeridini kullanmaktan memur beyler ceza yazıyor şu an. Küçükyalı’ya dönecektim. Bir iki araba avantaj için refleks olarak giriyor insan. Daha dikkat edeceğim. Cezayı bilmiyorum indirimlisini ödemeye çalışacağım ama.” dedi.

EDS yok dediler ama...Emniyet şeridine giren sürücülere ceza yağdı -4



EDS yok dediler ama...Emniyet şeridine giren sürücülere ceza yağdı -6



EDS yok dediler ama...Emniyet şeridine giren sürücülere ceza yağdı -7



EDS yok dediler ama...Emniyet şeridine giren sürücülere ceza yağdı -8

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