İstanbul'da Evanescence rüzgarı

Ünlü müzik grubu, yeni yaklaşımların ve eski parçalarına yapılan yeni düzenlemelerin yer aldığı son albümleri "Synthesis" turnesi kapsamında hayranlarıyla buluştu.

SEVİLEN ŞARKILARIYLA COŞTURDU

Konserde "Imperfection", "Whisper", "Made of Stone", "Going Under", "Call Me When You’re Sober" ve "Lithium" gibi sevilen şarkıları seslendiren gruba dinleyiciler de eşlik etti.

AMY LEE: "İSTANBUL, SİZİ ÇOK SEVİYORUZ"

Müziğinde rock, metal ve senfonik öğeleri birleştiren Evanescence'ın solisti Amy Lee, "İstanbul! Sizi yeniden görmek çok güzel. Bizi buraya, güzel ülkenize getirdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizi çok seviyoruz. Kalbimde ve hayatımda olmanız benim için çok büyük bir onur. İstanbul her zamanki gibi dost ve mucizevi." diye konuştu.

"LOST İN PARADİSE'I YAZDIĞIMDA ÇOK ÜZGÜNDÜM"

Bu geceyi hiç unutmayacaklarını belirten Amy Lee, "Lost In Paradise" şarkısını seslendirmeden önce hayranlarına, "Bu şarkıyı yazdığımda çok üzgündüm ama hiç üzülmeseydim bugün burada olmazdık o yüzden benim için üzülmeyin." dedi.

Unutulmayan şarkılarından "Bring Me To Life" ve "My Immortal" ile kapanış yapan Evanescence, dinleyicilerden yoğun alkış aldı.

EVANESCENCE GRUBU

Müzisyen, şarkı yazarı Amy Lee ve gitaristi Ben Moody tarafından 1995'te kurulan Evanescence, 2003'te yayınlanan "Fallen" albümüyle kısa sürede çıkış yaparak listelerin başında yer almayı başardı.

GRAMMY ÖDÜLÜ GETİREN PARÇA: BRİNG ME TO LİFE

Grup, ilk albümde yer alan "Bring Me To Life" parçasıyla 2004 Grammy Ödülleri'nde "En İyi Hard Rock Performansı" ödülünü alırken, 20 yıllık müzik kariyerleri boyunca "Bring Me To Life", "My Immortal", "Going Under", "Call Me When You’re Sober" ve "Lithium" gibi parçalarıyla rock sahnesinin klasikleri arasına girdi.

Evanescence, organik seslerin "synth"lerle bir araya geldiği, klasik müzik ve rock öğelerini barındıran dördüncü stüdyo albümleri "Synthesis"i 6 yıllık bir aranın ardından sevenleriyle buluşturdu.