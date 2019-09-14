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İstanbul'da Evanescence rüzgarı

'Bring Me To Life' şarkısıyla hafızalara kazınan Grammy ödüllü müzik gurubu Evanescence, İstanbul'da sahne aldı.

AA | 14.09.2019 - 05:38..
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Ünlü müzik grubu, yeni yaklaşımların ve eski parçalarına yapılan yeni düzenlemelerin yer aldığı son albümleri "Synthesis" turnesi kapsamında hayranlarıyla buluştu.

İstanbul'da Evanescence rüzgarı

SEVİLEN ŞARKILARIYLA COŞTURDU

Konserde "Imperfection", "Whisper", "Made of Stone", "Going Under", "Call Me When You’re Sober" ve "Lithium" gibi sevilen şarkıları seslendiren gruba dinleyiciler de eşlik etti.

İstanbul'da Evanescence rüzgarı

AMY LEE: "İSTANBUL, SİZİ ÇOK SEVİYORUZ"

Müziğinde rock, metal ve senfonik öğeleri birleştiren Evanescence'ın solisti Amy Lee, "İstanbul! Sizi yeniden görmek çok güzel. Bizi buraya, güzel ülkenize getirdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizi çok seviyoruz. Kalbimde ve hayatımda olmanız benim için çok büyük bir onur. İstanbul her zamanki gibi dost ve mucizevi." diye konuştu.

İstanbul'da Evanescence rüzgarı

"LOST İN PARADİSE'I YAZDIĞIMDA ÇOK ÜZGÜNDÜM"

Bu geceyi hiç unutmayacaklarını belirten Amy Lee, "Lost In Paradise" şarkısını seslendirmeden önce hayranlarına, "Bu şarkıyı yazdığımda çok üzgündüm ama hiç üzülmeseydim bugün burada olmazdık o yüzden benim için üzülmeyin." dedi.

Unutulmayan şarkılarından "Bring Me To Life" ve "My Immortal" ile kapanış yapan Evanescence, dinleyicilerden yoğun alkış aldı.

İstanbul'da Evanescence rüzgarı

EVANESCENCE GRUBU

Müzisyen, şarkı yazarı Amy Lee ve gitaristi Ben Moody tarafından 1995'te kurulan Evanescence, 2003'te yayınlanan "Fallen" albümüyle kısa sürede çıkış yaparak listelerin başında yer almayı başardı.

İstanbul'da Evanescence rüzgarı

GRAMMY ÖDÜLÜ GETİREN PARÇA: BRİNG ME TO LİFE

Grup, ilk albümde yer alan "Bring Me To Life" parçasıyla 2004 Grammy Ödülleri'nde "En İyi Hard Rock Performansı" ödülünü alırken, 20 yıllık müzik kariyerleri boyunca "Bring Me To Life", "My Immortal", "Going Under", "Call Me When You’re Sober" ve "Lithium" gibi parçalarıyla rock sahnesinin klasikleri arasına girdi.

İstanbul'da Evanescence rüzgarı

Evanescence, organik seslerin "synth"lerle bir araya geldiği, klasik müzik ve rock öğelerini barındıran dördüncü stüdyo albümleri "Synthesis"i 6 yıllık bir aranın ardından sevenleriyle buluşturdu.

İstanbul'da Evanescence rüzgarı

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