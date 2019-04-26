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İstanbul'da freni patlayan minibüs apartmana daldı

İstanbul Beşiktaş'ta freni patlayan servis minibüsü, bir apartmana girdi. Kazada servis şoförü ve daire sakini yaralandı.

İHA | 26.04.2019 - 15:46..
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Beşiktaş Mecidiye Mahallesi Çevirmeci Caddesi üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Saat 13.30 sıralarında ters yöne giren seyir halindeki servis minibüsünün frenleri patlayarak kontrolden çıktı.

2 KİŞİ YARALANDI

Kontrolden çıkan minibüs yokuş aşağı kayarak Çevirmeci Caddesi üzerindeki apartmanlardan birine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle demir korkuluklar ve dairenin duvarı yıkıldı. Meydana gelen akıl almaz kaza sonucunda şoför araç içerisinde sıkışırken yıkılan duvardan kopan parçalar nedeniyle de dairede bulunan bir kadın yaralandı.

Kazayı gören mahalle sakinleri ise durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Duvarı çöken dairede yaralan kadına ise ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü ve daire içerisinde yaralanan kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İstanbul'da freni patlayan minibüs apartmana daldı ViDEO

İTFAİYE EKİPLERİNİN KURTARMA ÇALIŞMALARI KAMERAYA YANSIDI

Freni patlayarak apartmana dalan servis minibüsünün içerisinde sıkışan sürücünün itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sürücünün sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildiği anlar kameraya yansıyor.

FRENİN PATLAMASIYLA APARTMANA DALDI

Olayı gören bir mahalleli, "Eşim haber verdi. Normalde bu sokaktan aşağı iniş yok. Ancak şoför arkadaş inmeye başlamış ve minibüsün frenleri patlamış. Ardından olanlar olmuş. Şoförle daire içinde oturan bir kişi yaralanmış. Toplam 2 yaralı var." dedi.

Servis minibüsünün apartmanın girişinde bulunan doğalgaz kutusuna da zarar verdiği öğrenildi. Tedbir amaçlı olarak apartmanın doğalgazı kesilirken ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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