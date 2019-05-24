İstanbul'da hırsız alkol şişesini pantolonuna sakladı

Maltepe’de henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, içerisinde müşterilerin olduğu bir büfeye girdi. Raflardaki ürünleri inceler gibi yapan şahıs, müşterilerle ilgilenen kasiyerin boş anını kolladı.
İÇKİ ŞİŞESİNİ PANTOLONUNA SAKLAYARAK UZAKLAŞTI
Ardından şahıs, fırsatını bulduğu anda rafta bulunan içki şişesini alarak pantolonunun içerisine sakladı. Daha sonra şahıs, çaldığı içki şişesi ile büfeden çıkarak uzaklaştı.
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KAMERALARA YANSIDI
Hırsızlık anları, büfede bulunan güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şahıs, kasiyerin boş anını bulup raftaki içki şişesini alıyor ve pantolonunun içerisine saklıyor, ardından büfeden çıkıp uzaklaşıyor.