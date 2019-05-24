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İstanbul'da hırsız alkol şişesini pantolonuna sakladı

Maltepe’de bir büfeye giren şahıs, seçtiği alkol şişesini bir anda pantolonuna saklayarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise kameralar tarafından anbean kaydedildi.

İHA | 24.05.2019 - 10:41..
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Maltepe’de henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, içerisinde müşterilerin olduğu bir büfeye girdi. Raflardaki ürünleri inceler gibi yapan şahıs, müşterilerle ilgilenen kasiyerin boş anını kolladı.

İÇKİ ŞİŞESİNİ PANTOLONUNA SAKLAYARAK UZAKLAŞTI

Ardından şahıs, fırsatını bulduğu anda rafta bulunan içki şişesini alarak pantolonunun içerisine sakladı. Daha sonra şahıs, çaldığı içki şişesi ile büfeden çıkarak uzaklaştı.

İstanbul'da hırsız alkol şişesini pantolonuna sakladı

İstanbul'da hırsız alkol şişesini pantolonuna sakladı ViDEO

KAMERALARA YANSIDI

Hırsızlık anları, büfede bulunan güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şahıs, kasiyerin boş anını bulup raftaki içki şişesini alıyor ve pantolonunun içerisine saklıyor, ardından büfeden çıkıp uzaklaşıyor.

İstanbul'da hırsız alkol şişesini pantolonuna sakladı

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