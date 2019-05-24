İstanbul'da hırsız alkol şişesini pantolonuna sakladı

Kütahya'da aşırı hız ve dikkatsizliğin neden olduğu kazalar

1 ALES sınav sonuçları açıklandı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın sonuçları açıklandı.

2 Ağız kuruluğu için 8 etkili çözüm Ağız kuruluğu birçok insanı etkileyen sinir bozucu ve hatta acı verici bir durum olabilir ancak yapabileceğiniz birkaç basit çözümle ağız kuruluğunu önleyebilirsiniz.

3 İstanbul’da kaza: 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı Eyüp'te sağanak yağış sırasında kazan yapan 2 yunus polisinden biri şehit oldu.

4 İki çocuk babası 160 TL’lik borç için tecavüze uğradı 160 TL'lik borcunu ödemediği gerekçesiyle halı yıkamacısı iki kişinin tecavüzüne uğrayan 55 yaşındaki şahıs, şüphelilerden şikayetçi oldu.

5 Everest'e tırmanan 3 dağcı öldü Dünyanın en yüksek dağı olan Everest’in zirvesine yapılan tırmanışta yaklaşık 320 dağcının bulunduğu, zirveye kadar insan trafiğinin olduğu belirtildi.

6 Uzmanlar: Ramazan’da sigarayı bırakmak daha kolay İftar ve sahurda içilen sigaranın azaltılması durumunda tamamen bırakmanın kolaylaşacağını belirten uzmanlar, uyarılarını sıraladı.