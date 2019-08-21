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İstanbul'da izinsiz kayyum gösterisi: 1 yaralı

Kadıköy'de izinsiz gösteri yapan eylemciler, bir esnafı bıçakla yaraladı.

İHA | 21.08.2019 - 10:24..
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İstanbul Kadıköy Bahariye Caddesi üzerindeki Süreyya Operası önünde, üç ilin belediyesine kayyum atamasını protesto için izinsiz gösteri yapan gruba,hkh polis dağılmaları yönünde anonslarda bulundu.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Polisin anonslarına rağmen dağılmayarak direnen göstericilere polis müdahalede bulundu. Polisten kaçarken yolda çöp tenekelerini deviren göstericilere bir esnaf tepki gösterdi.

ESNAFI BIÇAKLAYIP KAÇTILAR

Göstericileri kendilerine tepki gösteren esnafı 3 yerinden bıçaklayarak yaralayıp kayıplara karıştı. Olaylar sırasında 3 güvenlik görevlisi ise çeşitli yerlerinden yaralanırken, olaylara ilişkin 16 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri esnafı yaralayan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kadıköy’de gösteri yapan eylemciler esnafı bıçakladı

İstanbul'da izinsiz kayyum gösterisi: 1 yaralı

İstanbul'da izinsiz kayyum gösterisi: 1 yaralı

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