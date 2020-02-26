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İstanbul'da kazaların en fazla olduğu noktalar

İstanbul’da en fazla ölümlü ve yaralamalı kazanın meydana geldiği 10 noktada, yetkililer kazaların önlenmesi için çalışma yürütüyor.

Haber Merkezi | 26.02.2020 - 05:43..
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İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yetkilileri ölümlü ve yaralamalı kazalara ilişkin bir çalışma başlattı.

Bu kapsamda 2019 yılında en fazla ölümlü ve yaralamalı kazanın meydana geldiği 10 sıcak nokta tespit edildi.

Tespit edilen kaza noktaları şı şekilde,

-Gaziosmanpaşa Hekimsuyu Caddesi TEM Ankara yönü Bağlantı Mevkii: 17 Kaza

-Kadıköy D100 Kozyatağı Mevkii: 17 Kaza

-Fatih Adnan Menderes Bulvarı Akdeniz Caddesi Kavşağı: 15 Kaza

-Şişli Büyükdere Caddesi Naci Kasım Sokak Kavşağı: 15 Kaza

-Fatih Turgut Özal Caddesi Deniz Abdal Cami Sokak Kavşağı: 14 Kaza

-Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı Taksim 360 önü: 12 Kaza

-Şişli TEM Otoyolu Türk Telekom Arena Mevkii: 12 Kaza

-Beylikdüzü Adnan Kahveci Bulvarı Orgeneral Eşref Bitlis Caddesi Kavşağı: 11 Kaza

-Ümraniye Alemdağ Yolu Alemdağ Caddesi Kavşağı: 10 Kaza

-Beşiktaş Muallim Naci Caddesi Alarko önü: 10 Kaza

İstanbul'da kazaların en fazla olduğu noktalar

2019 YILINDA İSTANBUL'DAKİ TRAFİK KAZALARINDA 117 KİŞİ ÖLDÜ

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü 2019 yılında kaza verilerine ait istatistiklere göre, İstanbul’da 109 ölümlü kazada 117 kişi hayatını kaybetti. Aynı tarih aralığında meydana gelen 16 bin 51 kazada 22 bin 40 kişi yaralandı. 2016 yılından bu yana ölümlü kaza oranlarında ise yüzde 60.56 oranında azalma meydana geldi. İstanbul’da 2017 yılı içinde meydana gelen kazalarda 177 kişi 2018 yılında ise 123 kişi hayatını kaybetmişti. 2020 yılı içinde ise 21 Şubat 2020 tarihi itibariyle 11 ölümlü kazada 12 kişinin hayatını kaybettiği 2 bin 97 kazada 2 bin 783 kişinin yaralandığı öğrenildi.

ÖLÜMLER EN FAZLA AŞIRI HIZDAN

İstanbul Emniyet Müdürlüğü istatistiklerine göre İstanbul’da meydana gelen ölümlü kazaların 46’sının aşırı hız yüzünden meydana geldiği öğrenildi. 2019 yılında hatalı manevra yüzünden 18, arkadan çarpma sonucu 4, kaza meydana geldiği belirtildi.

EN FAZLA CEZA İSE AŞIRI HIZA KESİLDİ

Öte yandan 2019 yılı içinde İstanbullulara en fazla ceza, aşırı hız nedeniyle kesildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda geçen yıl 1 milyon 325 bin 772 sürücüye aşırı hız yaptığı için trafik cezası kesildi. Emniyet Kemeri takmayan 322 bin 492 sürücüye, sürüş esnasında cep telefonuyla konuşan 210 bin 713 sürücüye, kırmızı ışık ihlali yapan 129 bin 375 sürücüye, emniyet şeridini ihlal eden 70 bin 946 sürücüye, yayalara öncelik vermeyen 12 bin 158 sürücüye de ceza yağdı.

İstanbul'da kazaların en fazla olduğu noktalar

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