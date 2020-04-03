İstanbul'da kırmızı ışıkta geçen taksi, otobüse çarptı

Koronavirüsün ABD'de hızla yayılmasının ardından Apple, ülke genelindeki bütün mağazalarını en erken mayıs ayına kadar açmayacağını duyurdu.

Apple, ABD'deki mağazalarını mayıs ayına kadar kapalı tutacak

Avcılar'da ön camı kuş pisliğiyle kaplı otomobili ile trafiğe çıkan kişiye 132 TL ceza kesildi.

Kuşların kirlettiği otomobiliyle trafiğe çıktı, ceza yedi

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ülkesinde koronavirüs önlemlerine uymayanları ölümle tehdit etti.

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İzmir'de koronaya aldırmadan otelde parti yaptılar

Yasağa ve uyarılara rağmen düzenledikleri parti görüntülerini sosyal medyada paylaşan 9 kişi ve otel sahibi hakkında, işlem yapıldı.