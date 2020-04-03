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İstanbul'da kırmızı ışıkta geçen taksi, otobüse çarptı

Taksiyle otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA |
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İstanbul'da kırmızı ışıkta geçen taksi, otobüse çarptı

İstanbul Sultanbeyli'de taksi sürücüsü, kırmızı ışığa rağmen yoluna devam etti.

Halk otobüsünü fark etmeyen taksici, otobüse çarptı.

OTOBÜSTEKİ 4 YOLCU YARALANDI

Çarpmanın sonucuyla meydana gelen kazada, otobüste bulunan 4 yolcu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince, yaralılara müdahale edilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da kırmızı ışıkta geçen taksi otobüse çarptı

"OTOBÜS GELİRKEN TAKSİ HIZLI GEÇMEYE ÇALIŞTI"

Kazaya sebep olan taksi çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, taksi ve otobüs sürücüsü kazada yaralanmadı.

Olaya tanık olan mahalle sakini, “Otobüs gelirken, taksi daha hızlı geçeyim dedi. Otobüse vurdu.” dedi.

İstanbul'da kırmızı ışıkta geçen taksi, otobüse çarptı

İstanbul'da kırmızı ışıkta geçen taksi, otobüse çarptı

İstanbul'da kırmızı ışıkta geçen taksi, otobüse çarptı

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