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İstanbul'da lüks araçlardan drift şov

İki lüks araç, trafiğin yoğun olduğu dönel kavşakta drift yaptı.

İHA | 10.06.2019 - 09:24..
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İstanbul Tuzla Akfırat otoyolu girişinde bulunan ve iş makinelerinin yoğun bir şekilde kullandığı kavşakta iki lüks araç drift yaptı.

ONLAR DRİFT YAPARKEN DİĞER SÜRÜCÜLER YAVAŞLADI

Görüntülerde trafik magandası iki sürücü, lüks araçlarını yayaların ve trafikteki sürücülerin canlarını hiçe sayarak araçlarını yanlama denilen drift hareketiyle kavşağın içinde dakikalarca döndürüyor. Trafiğin bu sırada aktığı caddede, diğer sürücülerin korkulu bakışları arasında iki sürücü yanlamaya devam ettiği görülüyor. Diğer sürücüler yavaşlamak zorunda kalırken, şahıslar uzun süre bu şekilde şovlarına devam etti.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Ardından trafiği birbirine katan sürücüler caddeden ayrılırken, o anları ise sosyal medya hesabından paylaştılar.

İstanbul'da lüks araçlardan drift şov ViDEO

İstanbul'da lüks araçlardan drift şov

İstanbul'da lüks araçlardan drift şov

İstanbul'da lüks araçlardan drift şov

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