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İstanbul'da lüks otomobilli iki maganda kamerada

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisinde lüks otomobilli iki maganda, süratli bir şekilde araçların arasında “makas” atarak ve yarışarak trafiği tehlikeye düşürdü.

İHA | 02.09.2019 - 09:58..
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İstanbul'un çeşitli noktalarında trafikte otomobille “makas” atan magandalara bir yenisi daha eklendi.

TEM'DE İKİ MAGANDA

Tüm uyarılar, ağır para cezaları ve uygulamalara rağmen mega kent, bu kez iki trafik magandasının yarışına sahne oldu. Lüks otomobilli bulunan iki maganda, yarışmak için TEM Otoyolu’na çıktı.

BİRBİRLERİNİ GEÇMEK İÇİN YARIŞTILAR

Seyrantepe mevkisi Edirne istikametinde süratli bir şekilde seyreden magandalar, araçların arasında makas atmaya başladı. Defalarca birbirlerini geçmek için trafiği tehlikeye düşüren sürücüler, hem kendi canlarını hem de vatandaşların canını bir an olsun umursamadı.

İstanbul'da lüks otomobilli iki maganda kamerada

"İNŞALLAH EHLİYETİNİ ALIRLAR"

Dakikalarca trafikte adeta terör estiren magandalar, kazaya davetiye çıkarttı. Magandalar trafikte yarışırken, otomobildeki bir kişi ise o anları saniye saniye kaydetti. Yaşananları bir yandan kaydeden diğer yandan da magandaya talimatlar veren şahıs, “İnşallah seni emniyet alır, ehliyetini de alırlar. Buna bir şey demiyorlar, ben polise yardım ediyorum ehliyetimi alıyorlar. İşte ilahi adalet.” dedi.

Bir süre daha yarıştıktan sonra otomobilin diğerini geçmesi üzerine kayıt yapan kişi, “Ne oldu?” diyerek zafer nidası attı.

EKİPLER BU MAGANLARI ARIYOR

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücülerin korkulu rüyası haline gelen magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

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