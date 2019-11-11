Suriye uyruklu bir genç, bir ay önce Çanakkale Şehitleri Caddesi'nde bir iş merkezinde bulunan tekstil atölyesinde çalışmaya başladı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

Maaşını alamayan Suriyeli, konuşmak için patronlarının yanına gitti ve 1 aylık maaşını istedi. Suriyeli genç, daha sonra patronlarıyla kavga etmeye başladı.

İstanbul'da maaşını isteyen Suriyeli işçiye dayak ViDEO

SURİYELİ GENÇ İHBARDA BULUNDU

Tekstil atölyesi sahipleri, diğer işçilerin gözü önünde Suriyeli genci feci şekilde dövdü. Yüzü kanlar içerisinde kalan genç, can havliyle kendisini dışarı attı. Polisi arayan Suriyeli genç, darbedildiği ihbarında bulundu.

ÇATI KATINA SAKLANAN KAÇAK İŞÇİLER KAMERADA

İhbardan kısa bir süre sonra olay yerine gelen polis, ambulans çağırdı. Ekipler, atölyede yaptığı incelemeden sonra iki patronu gözaltına aldı.

Tekstil atölyesinde kaçak olarak çalışan çok sayıda yabancı uyruklu işçi, olay yerinde bulunan polisten saklanmak için yangın merdiveninden çatı katına çıktı.

ESKİ PATRONLARINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan talihsiz genç, kendisini darbeden eski patronlarından şikayetçi oldu.

Atölye sahipleri, karakoldaki ifadelerinde maaşını isteyen gencin kendilerini tehdit ettiğini, alacağını çarşamba günü ödeyeceklerini söylemelerine rağmen gencin kendilerine saldırdığını söylediler. İki patron, kendileri korumak için gence karşılık verdiklerini de ifade etti.