İstanbul'da metrobüs ve duraklar dezenfekte ediliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sağlık Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, İETT Edirnekapı otobüs garajında bulunan metrobüslerde, koronavirüse karşı önlem amaçlı dezenfekte çalışması başlattı.

METROBÜSLERİN İÇİ İLAÇLANDI

Uygulama kapsamında garajdaki metrobüslere önce dış ve iç temizleme işlemi yapıldı. Temizlik işlemleri sonrası metrobüslerin içinde, özel kıyafetli personeller tarafından püskürtme yöntemiyle detaylı bir şekilde ilaçlama yapıldı.

METROBÜS DURAKLARI ÖNCE YIKANDI SONRA DEZENFEKTE EDİLDİ

Çalışmalar kapsamında Darülaceze Perpa Durağı ile Okmeydanı Hastane Durağı önce yıkandı sonra da durak girişindeki turnikeler, İstanbul Kart dolum makineleri, durak içerisindeki oturma alanları ve panolar dezenfekte edildi.

Dezenfekte işlemlerinin ardından metrobüs duraklarında ölçüm yapıldı. Yapılan ölçümlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi.

İETT OTOBÜSLERİ, METRO VE VAPURLAR DA DEZENFEKTE EDİLİYOR

Çalışmalarla ilgili bilgi veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Dairesi Başkanı Dr. Önder Eryiğit, "Şu anda dünyada söz konusu olan yaygın üst solunum yolu enfeksiyonu riski nedeniyle biz bu periyodik olarak uyguladığımız temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinizi arttırdık. Bu sadece İETT otobüslerinde değil metrobüste, metroda ve deniz hatları vapurlarında da aynı işlemler yapılmaktadır." dedi.

"HER DURAKTA UYGULAMA DEVAM ETMELİ"

Gece saatlerinde metrobüs yolculuğu yapan Asmin Çakıl, "Uygulama çok iyi gerçekten. Bu saatte böyle bir uygulama yapılması beni şaşırttı. Bence her istasyonda olmalı ve en fazla metrobüs içleri ile el tutma yerleri olmalı. Çünkü uzun bir süreden sonra hava sahası çok kötü oluyor içeride. Bunu görünce çok şaşırdım geçsem mi geçmesem mi diye düşündüm. O yüzden uygulama çok iyi bence. Tüm duraklarda devam etmeli." diye konuştu.