taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2311
Euro
6.8821
Altın
1578.86
Borsa
105993.65
Gram Altın
316.363
Bitcoin
54029.95

İstanbul'da metrobüs ve duraklar dezenfekte ediliyor

Koronavirüse karşı önlem almak için metrobüsler ile metrobüs duraklarında yıkama ve dezenfekte uygulaması başladı.

DHA | 29.02.2020 - 11:19..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sağlık Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, İETT Edirnekapı otobüs garajında bulunan metrobüslerde, koronavirüse karşı önlem amaçlı dezenfekte çalışması başlattı.

METROBÜSLERİN İÇİ İLAÇLANDI

Uygulama kapsamında garajdaki metrobüslere önce dış ve iç temizleme işlemi yapıldı. Temizlik işlemleri sonrası metrobüslerin içinde, özel kıyafetli personeller tarafından püskürtme yöntemiyle detaylı bir şekilde ilaçlama yapıldı.

İstanbul'da metrobüs ve duraklar dezenfekte ediliyor

METROBÜS DURAKLARI ÖNCE YIKANDI SONRA DEZENFEKTE EDİLDİ

Çalışmalar kapsamında Darülaceze Perpa Durağı ile Okmeydanı Hastane Durağı önce yıkandı sonra da durak girişindeki turnikeler, İstanbul Kart dolum makineleri, durak içerisindeki oturma alanları ve panolar dezenfekte edildi.

Dezenfekte işlemlerinin ardından metrobüs duraklarında ölçüm yapıldı. Yapılan ölçümlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi.

İstanbul'da metrobüs ve duraklar dezenfekte ediliyor

İETT OTOBÜSLERİ, METRO VE VAPURLAR DA DEZENFEKTE EDİLİYOR

Çalışmalarla ilgili bilgi veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Dairesi Başkanı Dr. Önder Eryiğit, "Şu anda dünyada söz konusu olan yaygın üst solunum yolu enfeksiyonu riski nedeniyle biz bu periyodik olarak uyguladığımız temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinizi arttırdık. Bu sadece İETT otobüslerinde değil metrobüste, metroda ve deniz hatları vapurlarında da aynı işlemler yapılmaktadır." dedi.

İstanbul'da metrobüs ve duraklar dezenfekte ediliyor

"HER DURAKTA UYGULAMA DEVAM ETMELİ"

Gece saatlerinde metrobüs yolculuğu yapan Asmin Çakıl, "Uygulama çok iyi gerçekten. Bu saatte böyle bir uygulama yapılması beni şaşırttı. Bence her istasyonda olmalı ve en fazla metrobüs içleri ile el tutma yerleri olmalı. Çünkü uzun bir süreden sonra hava sahası çok kötü oluyor içeride. Bunu görünce çok şaşırdım geçsem mi geçmesem mi diye düşündüm. O yüzden uygulama çok iyi bence. Tüm duraklarda devam etmeli." diye konuştu.

İstanbul'da metrobüs ve duraklar dezenfekte ediliyor

İlginizi Çekebilir
Büyükçekmece'de yolcu minibüsü devrildi: 2 yaralı
Kontrolden çıkan yolcu minibüsü kayarak devrildi. Kaza sonrası yaralanan 2 kişi hastaneye kaldıralarak tedavi altına alındı.
Konya'da iki grup arasında döner bıçaklı kavga
Sokak ortasında iki grup arasında çıkan sopalı, taşlı ve döner bıçaklı kavga, güvenlik kameralarına yansıdı.
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 20 kişiden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Minibüs şoförleri, şehitler için araçlarına siyah kurdele bağladı
İstanbul'da bazı minibüsçüler, İdlib'teki hain saldırıda şehit olan 34 Mehmetçiği, araçlarına siyah kurdele bağlayarak andı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mülteciler için Bolu'dan Edirne'ye ücretsiz otobüsler
Mülteciler için Bolu'dan Edirne'ye ücretsiz otobüsler
275
Edirne'de göçmen hareketliliği artıyor
Edirne'de göçmen hareketliliği artıyor
203
SİHA'lar rejim askerlerini tek tek avlıyor
SİHA'lar rejim askerlerini tek tek avlıyor
138
Şehitlerimize köpek diyen PKK'lı evinden alındı
Şehitlerimize köpek diyen PKK'lı evinden alındı
330
Rusya BM'de Esad'ın saldırılarını savundu
Rusya BM'de Esad'ın saldırılarını savundu
81
Suriye için imza topladılar: Askerler evlerine dönsün
Suriye için imza topladılar: Askerler evlerine dönsün
480
Kılıçdaroğlu'nun şehit haberlerini öğrendiği o an
Kılıçdaroğlu'nun şehit haberlerini öğrendiği o an
312
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir