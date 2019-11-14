İstanbul'da otopark kavgası kanlı bitti

Sosyal medya devi Facebook, kullanıcıların ödeme işlemlerini daha kolay hale getiren Facebook Pay özelliğini tanıttı.

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ABD medyasında Türkiye’nin üstünlüğü konuşuluyor

ABD’nin en çok okunan gazetelerinden New York Times, toplantıdan Türkiye’nin galip çıktığı sinyalini veren bir yazı yayınladı.