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İstanbul'da otopark kavgası kanlı bitti

Bağcılar'da sitenin eski yöneticisi Şeref A., Hülya T.'nin kocasıyla iki gün önce tartıştı. Otoparkta Şeref A. ile karşılaşan Hülya T. yanındaki silahla Şeref A.'ya ateş açtı.

DHA | 14.11.2019 - 09:06..
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Akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi 1004 sokakta silahlı bir kavga yaşandı.

OTOPARKTA TEKRAR KAVGA ETTİLER

İddiaya göre sitenin eski yöneticisi Şeref A. iki gün önce sitenin otoparkında Hülya T.'nin kocasıyla tartıştı.

İkili tartışmalarından iki gün sonra yine otoparkta karşılaşınca tekrar tartışmaya başladı.

İstanbul'da otopark kavgası kanlı bitti

ZANLI ATEŞ AÇTI

Sözlü tartışma devam ederken Hülya T. yanındaki silahla Şeref A'ya ateş açtı. Açılan ateş sonucunda Şeref A. yere yığıldı. Hülya A, ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırırken, olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis olay hakkında soruşturma başlattı.

İstanbul'da otopark kavgası kanlı bitti

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