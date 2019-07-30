İstanbul'da Özbekistan uyruklu genç sahilde öldürüldü

İstanbul Fatih'te 24 yaşındaki Özbekistan uyruklu Nazımjon Ziyoev, arkadaşıyla Yenikapı Sahili'nde otururken yine sahilde olan 7 kişiyle, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

ÇOK SAYIDA BIÇAK DARBESİ ALAN ÖZBEK, KURTARILAMADI

7 kişiden biri, bıçakla Ziyoev'e saldırdı. Vücuduna çok sayıda bıçak darbesi alan Ziyoev, ağır yaralandı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Ziyoev, bir gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ÇOCUK BÜRO AMİRLİĞİ'NE GÖNDERİLDİ

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler yapılan operasyonla gözaltına alındı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerden 5'i, yaşları küçük olduğu için Çocuk Büro Amirliği'ne gönderildi.