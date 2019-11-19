İstanbul'da sabah ezanı imsak vaktinde okunacak

Odessa Bölgesi, Eski Andriyashivka - Rosalivka mevkiinde Belgorod-Dnestrovsky Sınır Muhafızları tarafından gece saatlerinde yapılan operasyonla yakalanan kişiler tarafından gerekli işlemler yapıldı.

Müftülük, kış günlerinde sabah mesaisine yetişme sorunu oluştuğunu belirterek böyle bir kararın alındığını duyurdu.

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Beyoğlu'ndaki değnekçiler gözaltına alındı

İBB iştiraki İSPARK'a ait bazı otoparklarda, mesai saatleri dışında park eden sürücülerden yetkileri olmadığı halde para talep eden değnekçiler, ceza ödeyip serbest kaldı.