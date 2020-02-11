İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Kağıthane merkezli 7 ilçede, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

40 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Düzenlenen operasyonlarda, daha önceden belirlenen 40 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.

Polis helikopteri de havadan destekli olarak operasyonda görev aldı. Adreslerin kapıları koçbaşları ile açıldı. Ayrıca evlerdeki aramalarda hassas burunlu narkotik köpekleri de görev aldı.

İstanbul'da şafak operasyonu: 44 gözaltı ViDEO

44 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen, hakkında arama kararı oldukları öğrenilen 44 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.