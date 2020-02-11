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İstanbul'da şafak operasyonu: 44 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik ekipleri, Kağıthane merkezli 7 ilçede, daha önceden belirlenen 40 adrese şafak vakti operasyon düzenledi.

İHA | 11.02.2020 - 08:49..
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Kağıthane merkezli 7 ilçede, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

40 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Düzenlenen operasyonlarda, daha önceden belirlenen 40 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.

Polis helikopteri de havadan destekli olarak operasyonda görev aldı. Adreslerin kapıları koçbaşları ile açıldı. Ayrıca evlerdeki aramalarda hassas burunlu narkotik köpekleri de görev aldı.

İstanbul'da şafak operasyonu: 44 gözaltı ViDEO

İstanbul'da şafak operasyonu: 44 gözaltı

44 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen, hakkında arama kararı oldukları öğrenilen 44 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.

İstanbul'da şafak operasyonu: 44 gözaltı

İstanbul'da şafak operasyonu: 44 gözaltı

İstanbul'da şafak operasyonu: 44 gözaltı

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