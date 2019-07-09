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İstanbul'da silahını gösterdiği arkadaşını vurdu

Ümraniye'de müteahhitlik yapan şahıs, ofisinde silahını gösterdiği sırada avukat arkadaşını yanlışlıkla vurdu. Müteahhit gözaltına alındı, göğsünden yaralanan avukatın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

DHA | 09.07.2019 - 09:08..
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İstanbul Ümraniye'de müteahhitlik yapan Mehmet Sabri K., avukat arkadaşı Hüseyin Y. ile ofisinde otururken silahını göstermek istedi.

GÖĞSÜNE İSABET ETTİ

Mehmet Sabri K. silahını gösterdiği sırada, yanlışlıkla arkadaşını vurdu. Silahtan çıkan mermi, Hüseyin Y.'nin göğsüne isabet etti. Mehmet Sabri K., olayın ardından durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Hüseyin Y. olay yerine gelen ambulansla Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İstanbul'da silahını gösterdiği arkadaşını vurdu

VURULAN AVUKATIN DURUMU CİDDİ

Olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olan Mehmet Sabri K. ise Ümraniye Asayiş Büro Amirliği'ne teslim edildi. Tedavi altına alınan Hüseyin Y.'nin, sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

İstanbul'da silahını gösterdiği arkadaşını vurdu

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