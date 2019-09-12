İstanbul'da takla atan aracın sürücüsü yaralandı

İstanbul Başakşehir'de Kayaşehir’den Oyak Kent istikametine seyir halinde olan Duygu Çınar idaresindeki otomobil, bir anda kontrolden çıktı.

ARAÇ TAKLA ATTI

Kontrolden çıkan otomobil, refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazada sürücü Çınar, yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Başakşehir’de otomobil takla attı kadın sürücü yaralandı VİDEO



YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Başakşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri ise herhangi başka bir olayın yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza yapan araç, çekici yardımıyla çekildi. Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.