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İstanbul'da trafik artınca emniyet şeridi kaçakları çıktı

Okullar açıldı, trafik yoğunluğu arttı. Emniyet şeridini kullanması yasaklanan çakarlı araçlar geri döndü.

DHA | 12.09.2019 - 13:17..
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İstanbul'da trafik artınca emniyet şeridi kaçakları çıktı

Yeni eğitim öğretim yılı pazartesi günü başladı. Tatilcilerin dönmesi, okul servislerin de yollara çıkmasıyla kentte trafik yoğunluğu arttı; sabah ve akşam saatlerinde trafik arap saçına dönüyor.

EMNİYET ŞERİDİ YOL OLDU

Trafik yoğunluğunun artmasıyla birlikte yollardaki çakarlı araçların sayısı da çoğaldı. Görevli araçların dışında birçok çakarlı aracın, emniyet şeridini işgal ettiği kameralara yansıdı. Trafikten kaçmak isteyen çakarlı araçlar, emniyet şeridinde ilerlerken görüntülendi. Bazı sürücülerin, kamerayı görünce emniyet şeridinden çıkmaya çalıştığı görüldü.

İstanbul'da trafik artınca emniyet şeridi kaçakları çıktı

İstanbul'da trafik artınca emniyet şeridi kaçakları çıktı ViDEO

GEÇİŞ ÜSTÜNLÜKLERİ İPTAL EDİLMİŞTİ

İçişleri Bakanlığı, geçiş üstünlükleri nedeni ile zaman zaman trafikte taciz noktasında sorunlar yaşatabilen çakarlı araçlar için geçtiğimiz aylarda, önemli bir düzenleme getirmişti. Bakanlığın kararına göre polis araçları hariç, bütün çakarlı araçların geçiş üstünlükleri iptal edildi. Düzenlemeye göre hiçbir çakar lambalı araç, elinde görev kağıdı olmadan bu üstünlüğünü kullanamıyor. Konvoy haricinde çakar yakmak da yasaklanmıştı.

İstanbul'da trafik artınca emniyet şeridi kaçakları çıktı



İstanbul'da trafik artınca emniyet şeridi kaçakları çıktı



İstanbul'da trafik artınca emniyet şeridi kaçakları çıktı



İstanbul'da trafik artınca emniyet şeridi kaçakları çıktı

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