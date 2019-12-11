İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 80'leri buldu

Her geçen gün trafiğin çile olduğu İstanbul'da yoğunluk yüzde 80'leri bulurken mesai çıkışı evlerine gitmeye çalışanlar sıkıntı yaşadı.

Protestoların devam ettiği Fransa'da polis, bir göstericiyi gözünden gaz kapsülüyle vurdu.

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Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, deniz çalıştayında yaptığı açıklamada bir kez daha Kanal İstanbul'u yaptırmayacağını söyledi.