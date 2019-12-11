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İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 80'leri buldu

Her geçen gün trafiğin çile olduğu İstanbul'da yoğunluk yüzde 80'leri bulurken mesai çıkışı evlerine gitmeye çalışanlar sıkıntı yaşadı.

İHA | 11.12.2019 - 19:21..
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İstanbul'da haftanın her günü, akşam saatlerinde başlayan yoğun trafik çilesi, artmaya devam ediyor.

Özellikle saat 17.00'den itibaren yüzde 70'lere varan yoğunluk artık sıradan bir hal almaya başlamıştı.

YAĞMUR YAĞDI YÜZDE 80'LERİ BULDU

İstanbul’da gün içerisinde etkisini göstermeye başlayan yağışlı hava, mesainin bitimiyle birlikte D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu’ndaki trafiği durma noktasına getirdi.

Evine gitmek isteyen vatandaşlar saatlerce trafikte bekledi. Bazı noktalarda yoğunluk nedeniyle trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, trafik yoğunluk haritasındaki verilere göre yoğunluk yüzde 80’lere ulaştı.

İstanbul’da yağış trafiği olumsuz etkiledi -1

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