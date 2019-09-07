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İstanbul’da 'değnekçi' operasyonu sürüyor

İSPARK’a ait otoparklarda mesai saatleri dışında park eden sürücülerden haksız yere para talep eden değnekçi ve valelere yönelik operasyonlara üçüncü günde de devam edildi.

İHA | 07.09.2019 - 23:49..
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İstanbul’da 'değnekçi' operasyonu sürüyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan İSPARK’a ait bazı yerlerde, vatandaşlardan haksız yere para alan “değnekçilere” yönelik düzenlediği operasyona üçüncü günde de devam etti.

İstanbul’da 'değnekçi' operasyonu sürüyor

İstanbul’da 'değnekçi' operasyonu sürüyor

Emniyete bağlı sivil trafik, asayiş ve trafik ekipleri ve bekçilerin katıldığı operasyon Bakırköy, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Fatih ve Kadıköy ilçelerinde gerçekleştirildi.

İstanbul’da 'değnekçi' operasyonu sürüyor

Polis ekipleri mesaisi bitmeyen noktalardaki görevlileri de Genel Bilgi Taramasına (GBT) tabi tuttu. Şüpheli bulunan bazı kişiler de sorgulanmak üzerine gözaltına alındı. Polis ekipleri, sürücüleri de uyararak değnekçilik yapan kişi ve kişilere karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

İstanbul’da 'değnekçi' operasyonu sürüyor

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