İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 152 kişi tutuklandı

Adli kaynaklardan derlenen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen Salı günü kent genelinde uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen şahıslar ile haklarında yakalama kararı bulunan kişilere ait 150 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlemiş, özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 152 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

152 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltındaki sorgularının ardından bu sabah Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi ile Bakırköy Adliyesi’ne sevk edilen 152 şüphelinin tamamı “uyuşturucu ticareti” yapmak suçundan tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.