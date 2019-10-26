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İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlarda kuraklık başladı

İstanbul'da yağışsız geçen gün sayısı artınca barajlarda kuraklık tehlikesi baş gösterdi.

DHA | 26.10.2019 - 20:00..
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İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlarda kuraklık başladı

İstanbul barajlarındaki su seviyeleri yağışsız geçen günlerin ardından düşmeye başladı. Bu yıl en yüksek ölçülen doluluk oranı yüzde 93.32 olarak Mart ayında ölçülmüştü.

O tarihten itibaren düşmeye başlayan doluluk oranları Ağustos ayında yüzde 63.37, Eylül ayında yüzde 53.75 olarak kayıtlara geçmişti. Ekim ayının 25'inde yapılan ölçümlerde ise doluluk oranı yüzde 43.20 olduğu tespit edildi.

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlarda kuraklık başladı

PAPUÇDERE YÜZDE 3'ÜN ALTINA İNDİ

İstanbul'da kurak geçen sonbahar aylarının ardından en fazla etkilenen iki baraj ise Kazandere ve Papuçdere barajları. Papuçdere barajında doluluk oranı yüzde 3'ün altına inerken, barajda adeta kurudu. Barajda sadece kapakların olduğu bölümde küçük bir su biriktisi var.
Baraj kapakları ile tahliye kanalları şu anda su seviyesinden metrelerce yukarısında kaldı. Daha önce balıkların yüzdüğü metrelerce derinlikte suyun bulunduğu bu alanlarda rahatlıkla yürünebiliyor. Üzerleri midyelerle kaplı kayalar ise su seviyesinden metrelerce yukarıda bulunuyor.

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlarda kuraklık başladı

KAZANDERE YÜZDE 5

Benzer bir kaderi yaşayan diğer Kazandere barajında ise durum çok faklı değil. Doluluk oranının yüzde 5'in altına indiği barajda şu anda kullanım dışı. Barajın kapaklarının olduğu bölüm dışında kalan alanlarında su kalmadı. Uzmanlar, kış ayının sert ancak kurak çekeceğini belirterek su tasarrufu uyarısında bulunmuştu.

İBB'DEN AÇIKLAMA: SU SORUNU YOK

Görüntülere de yansıyan kuraklık haberleri üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, barajlardaki doluluk oranın yüzde 43 olduğunu ifade ederek, "Bu oran mevsim normallerindedir. Kentte kısa sürede su sorunu yaşanacakmış gibi yansıtılan haberler gerçeklerden uzaktır" açıklamasında bulundu.

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