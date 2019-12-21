İvana Sert'ten rap müzik yorumu

Son yıllarda Türkiye'deki müzik piyasasını adeta rap'çiler kavurdu.

Özellik 2019 yılında rap müziğe olan ilgi fazlasıyla arttı. Hal böyle olunca, 'Türk popu bitiyor mu?' soruları da yankılanmaya başladı.

DESTEK OLUYORLAR

Hatta "Artık pop bitti, rap dönemi başladı" diyen şarkıcılar, rap kasırgasına kapılıp gitti.

Şu sıralar Türkiye'de Ezhel, Norm Ender, Ben Fero ve Şanışer gibi rap’çiler fazlasıyla dinleniyor. Öyle ki pop müziğine damga vuran isimler de onların projelerine destek oluyor.

IVANA SERT'TEN 'RAP' YORUMU

Ancak desteklemeyen ve rap'i sanattan saymayan isimler de var. 6 ay önce ilk single’ı ‘İmalat Hatası’nı çıkaran modacı İvana Sert, rap’çileri ve hayranlarını kızdıracak açıklamalar yaptı.

"SANATTAN SAYAMAM"

Bir konserinde Ezhel’in ‘Felaket' şarkıcısını söyleyen İvana Sert, “Rap bu aralar çok moda. Ama bence balon. Çok uzun sürmeyecek. Rap sadece sözlerden ibaret. Hikaye anlatıyorlar. Ben hiç değer vermiyorum. Konservatuvar mezunu biri olarak söylüyorum; rap ne sanattır, ne de müzik. Sanattan sayamam.” diye konuştu.