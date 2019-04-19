Ivanka Trump Fildişi Sahilleri’nde

ABD Başkanı Donald Trump'ın 37 yaşındaki kızı ve danışmanı Ivanka Trump, babasının yönetiminin, gelişmekte olan ülkelerde kadınların iş sahibi olmaları ve istihdam edilmelerini teşvik etmek için ayırdığı 50 milyon dolarlık programını tanıtmak için 4 günlük Afrika turuna çıktı.

İlk durağı olan Fildişi Sahili'nde, ülkenin başlıca gelir kaynağı olan kakaonun üretildiği çiftlikleri ziyaret eden Ivanka Trump, kadın çalışanların sevgi gösterileriyle karşılaştı.

"SENİ SEVİYORUZ"

Kadın kakao çiftçilerine 2 milyon dolar dağıtma girişimi çerçevesinde Adzope kasabasında bir çiftliğe giden ABD Başkanı'nın kızını, kadın çalışanlar, "We Love U" (Seni seviyoruz) yazılı bayraklar ve tezahüratlarla karşıladı.

KADINLARLA DANS ETTİ

Ivanka Trump'ın, kakao çiftliğindeki kadınlarla birlikte dans etmesi, kameralara yansıdı.

Kakao üreticisi kadınlar, ABD'nin hem emlak kralı hem de başkanı olan Trump'ın kızını, hediye ettikleri geleneksel kumaşlarla sarıp sarmaladı.

Ivanka Trump kakao işçisi kadınlar ile tempo tuttu