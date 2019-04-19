taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8152
Euro
6.54605
Altın
1275.805
Borsa
96908.68
Gram Altın
238.62

Ivanka Trump Fildişi Sahilleri’nde

Beyaz Saray Danışmanı Ivanka Trump, Fildişi Sahili kakao çiftliğinde, kadın girişimcilerle yakın temas halinde.

Haber Merkezi | 19.04.2019 - 10:15..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Ivanka Trump Fildişi Sahilleri’nde

ABD Başkanı Donald Trump'ın 37 yaşındaki kızı ve danışmanı Ivanka Trump, babasının yönetiminin, gelişmekte olan ülkelerde kadınların iş sahibi olmaları ve istihdam edilmelerini teşvik etmek için ayırdığı 50 milyon dolarlık programını tanıtmak için 4 günlük Afrika turuna çıktı.

İlk durağı olan Fildişi Sahili'nde, ülkenin başlıca gelir kaynağı olan kakaonun üretildiği çiftlikleri ziyaret eden Ivanka Trump, kadın çalışanların sevgi gösterileriyle karşılaştı.

"SENİ SEVİYORUZ"

Kadın kakao çiftçilerine 2 milyon dolar dağıtma girişimi çerçevesinde Adzope kasabasında bir çiftliğe giden ABD Başkanı'nın kızını, kadın çalışanlar, "We Love U" (Seni seviyoruz) yazılı bayraklar ve tezahüratlarla karşıladı.

KADINLARLA DANS ETTİ

Ivanka Trump'ın, kakao çiftliğindeki kadınlarla birlikte dans etmesi, kameralara yansıdı.

Kakao üreticisi kadınlar, ABD'nin hem emlak kralı hem de başkanı olan Trump'ın  kızını, hediye ettikleri geleneksel kumaşlarla sarıp sarmaladı.

Ivanka Trump kakao işçisi kadınlar ile tempo tuttu

Ivanka Trump Fildişi Sahilleri’nde

Ivanka Trump Fildişi Sahilleri’nde

Ivanka Trump Fildişi Sahilleri’nde

Ivanka Trump Fildişi Sahilleri’nde

Ivanka Trump Fildişi Sahilleri’nde

Ivanka Trump Fildişi Sahilleri’nde

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ekrem İmamoğlu’ndan ilk genelge: Tüm verileri kopyalayın

Ekrem İmamoğlu’ndan ilk genelge: Tüm verileri kopyalayın

696
2 bakanlığa atama yapıldı

2 bakanlığa atama yapıldı

233
FOX'ta montaj mazbata ekrana geldi

FOX'ta montaj mazbata ekrana geldi

82
İlber Ortaylı'nın Şeyma Subaşı kahkahası

İlber Ortaylı'nın Şeyma Subaşı kahkahası

25
Fenerbahçeli Frey'in ilginç dansı

Fenerbahçeli Frey'in ilginç dansı

20
Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

28
Hasan Şaş: Volkan bana küfür etti

Hasan Şaş: Volkan bana küfür etti

95
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir